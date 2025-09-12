Trump anuncia enviar a la Guardia Nacional a Memphis en su cruzada contra el crimen

Presidente Donald Trump (EFE)

Durante una entrevista en vivo con el programa Fox and Friends, Donald Trump anunció que Memphis será la siguiente ciudad en recibir tropas de la Guardia Nacional como parte de su estrategia para combatir lo que califica como “el creciente crimen en las calles”.

El mandatario señaló que tanto el alcalde de la ciudad como el gobernador de Tennessee respaldan la decisión, aunque reconoció que existe preocupación por el incremento de la violencia.

¿Qué papel jugará la Guardia Nacional de EU?

Trump afirmó que el despliegue busca “arreglar” la situación de seguridad y no descartó involucrar al Ejército en caso de ser necesario. Sus declaraciones recuerdan a los anteriores operativos en Washington D.C. y Los Ángeles, donde se registraron redadas masivas y una presencia elevada de agentes federales en las calles.

Unido a esto criticó al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, por oponerse al envío de tropas a Chicago, ciudad a la que Trump calificó como “fuera de control” debido a los altos índices de homicidios. “Yo habría preferido ir a Chicago, pero iremos a Memphis primero”, señaló.

Despliegues de la Guardia nacional estadounidense en otros estados

En Washington D.C., el gobierno federal desplegó unos 2.000 elementos de la Guardia Nacional y tomó el control de la policía metropolitana, pese a que las autoridades locales aseguraban que los delitos ya mostraban una tendencia a la baja.

En Los Ángeles, la decisión de enviar tropas generó un conflicto legal con el entonces gobernador demócrata Gavin Newsom, quien presentó una demanda para frenar la medida y recuperar el control sobre las fuerzas desplegadas.