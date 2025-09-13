Trump convoca a países de la OTAN a no comprar petróleo a Rusia

Donald Trump eleva el nivel de presióna Rusia para frenar la guerra con Ucrania (EFE)

Guerra Rusia-Ucrania — Como medida de presión contra Rusia para que frene y termine su guerra con Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó este sábado a todos los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para que dejen de comprar petróleo a Rusia.

Trump envió una carta a los miembros de la Alianza Atlántica en la que indica que no impondrá nuevas sanciones a Moscú mientras haya aliados que siguen adquiriendo crudo ruso, ya que eso sigue alimentando sus finanzas.

“Estoy dispuesto a imponer importantes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN DEJEN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA”, escribió.

De acuerdo con Washington, naciones como Turquía, Hungría y Eslovaquia siguen importando petróleo ruso, aunque la mayoría de países europeos dejaron de hacerlo tras estallar la guerra con Ucrania.

NEGOCIACIÓN

El mandatario republicano señala en su misiva que la compra de crudo ruso por parte de miembros de la OTAN “debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia”.

En la misma línea, Trump subrayó que mantendrá su exigencia para que los aliados impongan aranceles del 100 % a China con el objetivo de que esta nación utilice su influencia sobre Rusia para que termine la guerra con Kiev.

“China tiene un fuerte control, e incluso control, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles lo romperán”, declaró. En la misma línea, El mandatario estadounidense resaltó que “si la OTAN hace lo que digo, la GUERRA terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos”, concluyó.

La carta de Trump llega en un momento de alta tensión después de que esta semana 19 drones rusos violaran el espacio aéreo de Polonia y fueran derribados por la OTAN.

