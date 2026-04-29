Flotilla con rumbo a Gaza denuncia que fue interceptada por barcos de Israel

Embarcación de las Fuerzas de Defensa de Israel que interceptó a la Flotilla Global Sumud (@enoughformethx/x)

La Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo naval de Israel a Gaza, denunció haber sido interceptada por embarcaciones que se identificaron como israelíes mientras navegan cerca de las cosas de Grecia.

“Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas”, indicó la Flotilla en su cuenta de X.

Asimismo, denunció que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo interceptadas.

La llegada de los buques israelíes se dio en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, a un centenar de 54 millas náuticas de la costa cretense.

La Flotilla difundió en X un mensaje transmitido por radio desde las embarcaciones militares de la flotilla, donde se escucha a alguien identificarse como “FDI”, siglas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Están obligados a cambiar su rumbo. Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las FDI ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal” a la Franja, dice la retransmisión radiofónica.

También agrega que si la Flotilla “sigue intentando romper el bloqueo, detendremos sus barcos y los tomaremos”.

El Ejército israelí no ha confirmado oficialmente estar llevando a cabo esta operación, pese a que varios medios locales lo reportan como tal y el Ministerio de Exteriores israelí publicó un mensaje en X mostrando imágenes supuestamente de la carga de las embarcaciones de la Flotilla, como si ya hubieran abordado algún barco.

“Esta es la ‘ayuda médica’ encontrada en la flotilla de publicidad engañosa: condones y drogas”, redactó la cuenta de Exteriores de Tel Aviv, acompañando el mensaje con un video y varios sobres plásticos.

Un total de 58 barcos forman parte de la Global Sumud, que zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta, con el plan de cruzar aguas griegas hasta alcanzar las costas de Turquía con el propósito de cruzar aguas griegas hasta alcanzar las costas de Turquía con el objetivo final de llegar al enclave palestino y entregar ahí ayuda humanitaria.

Se trata, según los organizadores, de “la mayor movilización civil marítima coordinada de la misión hasta la fecha”. (Con información de EFE)