Perros robot con rostros de Musk, Bezos y Zuckerberg “invaden” museo en Berlín: así es la extraña obra que critica a la tecnología moderna

“Regular Animals” Una instalación del artista Mike Winkelmann presenta perros robot con cabezas hiperrealistas de figuras como Elon Musk y Mark Zuckerberg en un museo de Berlín.

Perros robot con cabezas de celebridades como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Andy Warhol y Pablo Picasso recorren salas de la Neue Nationalgalerie en el museo de Berlín como parte de una instalación artística que combina tecnología, inteligencia artificial y crítica social. La obra, titulada “Regular Animals”, forma parte de una exposición que ya genera conversación por lo inquietante de sus imágenes.

La pieza muestra robots con cabezas de silicona hiperrealistas que, además de moverse por el museo, capturan su entorno y lo transforman en imágenes que luego imprimen, simulando incluso que “defecan” estas representaciones frente al público.

¿Qué propone la obra “Regular Animals”?

La instalación fue creada por el artista estadounidense Mike Winkelmann, conocido como Beeple, y plantea una reflexión directa sobre el papel de la tecnología en la percepción humana.

Cada robot genera imágenes a partir de lo que observa, pero con un giro: el resultado está influido por la personalidad de la figura que representa. Por ejemplo, una cabeza inspirada en Pablo Picasso produce imágenes con estilo cubista, mientras que la de Andy Warhol remite al arte pop.

“En el pasado, nuestra visión del mundo estaba moldeada por la forma en que los artistas veían la realidad”, explicó Beeple. “Hoy ese papel lo están tomando los algoritmos y las plataformas tecnológicas”.

Una crítica directa a los algoritmos

De acuerdo con los organizadores, la obra funciona como una metáfora de cómo las plataformas digitales influyen en lo que vemos y entendemos.

“Es un poder inmenso que no hemos comprendido del todo”, señaló el artista sobre la capacidad de las tecnologías para modificar percepciones sin necesidad de procesos políticos o institucionales.

La curadora de la exposición, Lisa Botti, destacó que este tipo de piezas permiten abrir el debate en espacios culturales: “**Los museos son lugares donde la sociedad puede reflexionar sobre estos cambios**”.

De Art Basel a Berlín

“Regular Animals” fue presentada por primera vez en Art Basel Miami Beach 2025, donde llamó la atención por su formato interactivo y provocador.

En esa ocasión, el artista incluso entregó impresiones generadas por los robots como parte de la experiencia, algunas acompañadas de códigos QR que daban acceso a obras digitales en formato NFT.

¿Quién es Beeple?

Mike Winkelmann es un diseñador gráfico originario de Estados Unidos que ganó notoriedad mundial por su trabajo en arte digital.

En 2021, su obra Everydays: The First 5000 Days se vendió por más de 69 millones de dólares en la casa de subastas Christie’s, convirtiéndolo en uno de los artistas vivos más cotizados.

Su trabajo suele abordar temas como la tecnología, la política y la cultura digital, con una visión crítica que mezcla lo futurista con lo provocador.

La instalación en Berlín retoma esa línea: una escena que parece salida de una película extraña, pero que en el fondo plantea una pregunta directa sobre el presente: quién está moldeando realmente la forma en que vemos el mundo.