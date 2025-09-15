EU ataca y hunde una segunda embarcación con tres presuntos narcos venezolanos

Tambores de guerra en el Caribe El Comando Sur facilitó imágen de la embarcación con tres personas a bordo, hundida mientra transportaba presuntamente un cargamento de drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes con un post en su red social, Truth que, siguiendo sus órdenes, “las Fuerzas Militares de EU llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados con seguridad y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”. En ese ataque, añade el presidente, murieron tres hombres.

Este segundo ataque, ocurrido dos semanas después del primero, en el que murieron once presuntos narcos venezolanos, ha puesto a ambas naciones más cerca que nunca de la guerra, como reconoció este mismo lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro, antes de conocerse el segundo ataque estadounidense.

Según Trump, el segundo ataque “ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a Estados Unidos".

El mandatario republicano, quien hasta el mismo domingo, seguía insistiendo en que no había tomado aún la decisión de entrar en guerra contra Venezuela, afirmó que “ningún miembro” de sus “Fuerzas Armadas resultó herido en este ataque”. ¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO”

Este segundo ataque ocurre dos semanas después del primero, ocurrido el 1 de septiembre, también en aguas internacionales, cuando una embarcación rápida proveniente de San Juan de Unare, Venezuela, fue destruida por fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe oriental, cerca del límite de las aguas territoriales venezolanas.

La presunta narcolancha venezolana transportaba 11 personas, todas fallecieron en el ataque. Según el Pentágono, se dirigía a Trinidad y Tobago, aunque el destino final era Estados Unidos.

“Una gran guerra en el Caribe como nunca ha habido”

El dictador venezolano Nicolás Maduro está más convencido que nunca que Estados Unidos va a declarar la guerra a Venezuela, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero con la intención de apropiarse de las riquezas del petróleo, el gas y el oro del país.

“Si en la casa nuestra, el gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles eso puede derivar en una hecatombe, una gran guerra en el Caribe que nunca ha habido. Esta guerra sería la guerra por un cambio de régimen, por el petróleo venezolano, por el gas, por el oro venezolano, por las riquezas naturales”, advirtió Maduro en una rueda de prensa internacional.

En su mensaje, retransmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro anunció que ya se han desplegados 2.5 millones de militares y milicianos,tras el anuncio de un plan de defensa por “la paz y soberanía” ante las “amenazas” que denuncia por parte de Estados Unidos.

“Estamos desplegados, seguiremos desplegados. Esta crisis nos ha servido de oportunidad para relanzar aún más los planes, para perfeccionarlos”, dijo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que Venezuela está “más preparada” para una “lucha armada”, en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

“Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para preservar, en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz”, expresó el mandatario, en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.