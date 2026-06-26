Delcy Rodríguez ordena militarizar La Guaira, “zona cero” de los terremotos en Venezuela

Equipos de rescate mantienen las labores búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela (Especial)

Tragedia en Venezuela — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes la militarización de La Guaira, el estado costero que ha resultado el más afectado por los dos terremotos de 7.2 y 7.5 registrados que azotaron el país suramericano el pasado miércoles.

Delcy Rodríguez resaltó que esta entidad venezolana es una “zona de desastre” y para salvaguardar a los afectados y ayudar a los equipos de emergencia, los militares tiene la licencia para desplazarse, despejar las vías y encargarse de la distribución de alimentos y agua.

A dos días de la tragedia y según la última actualización presentada por la presidenta encargada de Venezuela, la cifra de muertos es de 920 personas y hay casi 3 mil lesionados. Las labores de rescate aún permanecen en las calles del país caribeño con la esperanza de rescatar sobrevivientes o bien los cuerpos de quienes quedaron atrapados entre los escombros.

SOLIDARIDAD

Varios países comenzaron a enviar ayuda y equipos de rescate y se han solidarizado con Venezuela para hacer frente a esta tragedia. México como es un hecho por su hermandad con todos los países, confirmó en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum el envío de 250 elementos de la Defensa y cinco binomios caninos, así como equipo que ya se encuentran en Caracas.

La ayuda internacional sigue llegando a Venezuela (EFE)

De acuerdo con Naciones Unidas, 16 países enviaron equipos de búsqueda y rescate para ayudar en la búsqueda de víctimas de entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas. Los equipos urbanos de búsqueda y rescate proceden de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México, indicó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke.

Acopio de alimentos y artículos de primera necesidad son empacadops en Colombia para ser enviados al lugar de la tragedia (EFE)

Por otra parte, el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Matthew Saltmarsh, recordó que Venezuela acoge a unos 200.000 refugiados, y todo indica que el impacto de los terremotos agravará la situación de este y otros grupos vulnerables.

La Crónica de Hoy 2026