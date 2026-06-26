Kim Jong-un supervisó pruebas de armas para reforzar la frontera intercoreana

El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó pruebas de nuevos sistemas de artillería y misiles destinadas a reforzar la capacidad de ataque en la frontera sur, informó la agencia estatal KCNA, en unos ensayos realizados en el 76 aniversario del inicio de la Guerra de Corea (1950-53).

Kim afirmó que los ensayos, realizados en una ubicación no revelada, demostraron los avances tecnológicos logrados para modificar la postura de fuego en la “frontera sur”, en alusión a la frontera intercoreana, y de desarrollar armas automáticas, de largo alcance y ultraprecisas.

“Las pruebas analizaron y evaluaron las características de combate del sistema lanzacohetes múltiple modernizado de 240 milímetros y 24 tubos, la potencia de la ojiva de misión especial de un misil balístico táctico y la precisión de impacto de proyectiles con alcance extendido del obús autopropulsado de 155 milímetros”, indicó KCNA.

Por su parte el persidente surcoreano, Lee Jae-myung señaló que su Gobierno salvaguardará al pueblo y territorio surcoreanos “mediante una fuerte capacidad de defensa nacional”, construyendo “una península coreana pacífica donde no haya temores de guerra ni necesidad de conflicto”.