Olor a putrefacción invade la “zona cero” de la tragedia venezolana

Se agota la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros en Venezuela (Rtve.es)

Tragedia en Venezuela — Dos días después de los dos terremotos que azotaron el estado costero de La Guaira, en Venezuela, se agota la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo toneladas de concreto de edificios que colapsaron, mientras que el aire que se respira en la “zona cero” ya comienza a oler a putrefacción, producto de los cadáveres que aún permanecen atrapados.

Venezuela fue sacudido el pasado miércoles por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 grados, lo que ha dejado hasta ahora 920 muertos y 3,360 heridos, la mayoría de las víctimas en La Guaira, vecino de Caracas y declarado por las autoridades como zona de desastre.

La magnitud del desastre ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades en un país donde es muy raro que ocurran grandes terremotos, mientras numerosos habitantes denuncian que la ayuda del gobierno de Delcy Rodríguez tarda en llegar o aún no se ha hecho presente.

Sin embargo, durante las primeras horas de este viernes en Playa Grande, una zona casi arrasada por los terremotos, la ayuda es inexistente.

Damnificados de los dos terremotos en Venezuela aguardan en la calle en espera de ayuda (EFE)

AYUDA DEL GOBIERNO INEXISTENTE

“Saqué a mi hermana, está en coma en el hospital Pérez Carreño, también nos están cobrando para todo, porque todo es pagar, pagar”, cuenta Pedro Luis Pérez, de 41 años, quien aún busca a familiares desaparecidos. Pérez tiene que pagar porque en los hospitales públicos de Venezuela escasean los insumos médicos producto de la crisis económica.

Él permanece en un refugio frente al edificio casi derrumbado en Playa Grande, donde tres de sus familiares permanecen sepultados entre los escombros.

“Necesitamos tapabocas por los olores”, señaló por su parte este hombre que asegura que entre el mismo pueblo han recuperado cadáveres.

Frente a él, algunas personas permanecen en pie observando todavía los edificios, intentando remover escombros o simplemente arriba de ellos observando, entre lamentos, los pedazos de los edificios.

Autoridades venezolanas reportan que 383 edificios resultaron afectados de manera total o "importante", la mayoría en La Guaira (EFE)

CUERPOS

Entre los escombros, incluso, pueden verse partes de los cuerpos de personas que quedaron atrapadas. Algunas de las edificaciones que permanecen en pie presentan además una mayor inclinación, lo que aumenta el riesgo de nuevos derrumbes.

Los terremotos también afectaron otras zonas del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios en algunos complejos residenciales.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este viernes que además de los fallecidos y los heridos, contabilizan 172 personas atrapadas en edificaciones y 3,007 damnificados. Unos 383 edificios están afectadas de manera total o “importante”, la mayoría de ellas en La Guaira.

Rodríguez exhortó a la población a no viajar a La Guaira para ayudar, al advertir que eso crea más congestión en la zona e invitó a quienes quieran colaborar con el operativo de rescate y atención de víctimas a dirigirse a los distintos centros de acopio en Caracas para entregar donativos. Además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desplegada en La Guaira para garantizar las operaciones de rescate, así como la seguridad y el orden interno.

La Crónica de Hoy 2026