Europa enfrenta ola de calor superior a los 40 grados

Ola de calor en Europa

Varios países de Europa continuarán siendo azotados por las altas temperaturas este fin de semana, lo que ha provocado la cancelación de festivales y eventos multitudinarios, el cierre de colegios, alteraciones en el transporte ante termómetros que alcanzarán los 43 grados en algunas zonas.

Paris cancelará dos de sus grandes eventos que reúnen miles de personas cada año: la Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays, esto a petición de la Prefectura de Policía por la ola de calor y el temor a que un aumento de emergencias termine por desbordar los centros sanitarios.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró hoy que la situación permanece “bajo control” en las residencias de mayores y que la principal preocupación son las personas aisladas en sus domicilios y la presión sobre los hospitales.

Alemania espera temperaturas que excedan los 40 grados, por lo que se ordenó la suspensión de actividades al aire libre, restricciones en el acceso al agua y una carencia de aire acondicionado en infraestructuras como los hospitales y la cancelación de visitas a la cúpula del Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán).

Se espera que durante la noche el termómetro alcance los 25 y 26 grados en el suroeste del país, en ciudades como Fráncfort, donde se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados para el sábado; 42 grados el domingo e incluso 43 en algunas localidades.

Por primera vez Países Bajos ha emitido una alerta roja, que implica suspensión de clases, cancelación de festivales y reducción de servicios ferroviarios al afrontar su jornada más calurosa con temperaturas que en algunas zonas podrían llegar a los 40 grados.

Las temperaturas oscilarán entre los 33 y los 36 grados en las provincias del norte y el oeste, mientras que en el interior se moverán entre los 36 y los 39 grados, con máximas locales de hasta 40 grados.

En Reino Unido se mantendrá la alerta roja por altas temperaturas al menos tres días, sobre todo en el sur de Inglaterra con temperaturas previstas de hasta 38 grados.

Además se espera que la zona reciba fuertes tormentas eléctricas en medio de la ola de calor, especialmente en Escocia y el norte de Inglaterra, y los episodios de lluvias intensas y tormentas podrían extenderse a otras zonas del país, según las previsiones.

En Bélgica afrontan también la jornada más cálida de este episodio, con estimaciones de hasta 40 grados en el interior. Por ello, el Real Instituto Meteorológico ha activado la alerta roja por tercera vez en la historia en las provincias de Lieja y Limburgo.

Varios países de los Balcanes occidentales también sufren una ola de calor sin precedentes para junio, que en los próximos días podría llevar a alcanzar o superar los 40 grados.

En Croacia se podrían alcanzar los 39 grados en algunas zonas por lo que se ha activado una alerta roja, la más alta, para las áreas de Rijeka y Split, en el mar Adriático. Asimismo, se ha emitido una alerta naranja para la zona de Dubrovnik.

Rumanía, el país más grande y poblado de los Balcanes, también sufre con temperaturas de hasta 40 grados y en 16 de sus 41 distritos la alerta es roja.

En la vecina Bulgaria las temperaturas en la parte oeste, centro y sur del país, a lo largo de la costa del mar Negro, subirán en los próximos días hasta máximas de 39 grados.

En Hungría, al menos hasta el martes, las temperaturas extremas persistirán hasta los 42 grados, lo que podría significar un nuevo máximo histórico.

También Austria vadea temperaturas por encima de los 35 grados, que, según los pronósticos, será la ola de calor más larga para un mes de junio en la historia del país.