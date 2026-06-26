Terremotos en Venezuela: ya suman 920 muertes y más de 3 mil heridos por los sismos de 7.5 y 7.2

Aumenta a 920 la cifra de fallecidos | Venezuela enfrenta emergencia tras devastadores terremotos.

La cifra de víctimas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó este viernes que el saldo asciende a 920 personas fallecidas, 3 mil 360 heridas y más de 4 mil damnificadas, como consecuencia de los sismos de magnitud 7.5 y 7.2.

Durante un mensaje ofrecido a la una de la tarde (hora de Caracas), Rodríguez lamentó la pérdida de vidas y detalló que también se han contabilizado 383 edificaciones con daños totales o severos, entre viviendas unifamiliares y multifamiliares, principalmente en el estado de La Guaira.

La presidenta de Venezuela declara Estado de Emergencia

Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta Delcy Rodríguez declaró el estado de desastre natural en esa entidad, mientras que las autoridades informaron que La Guaira permanece bajo control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la seguridad, mantener el orden y facilitar las labores de búsqueda y rescate.

Rodríguez destacó que los cuerpos de rescate venezolanos, junto con brigadas de solidaridad internacional, trabajan de manera ininterrumpida desde que ocurrieron los terremotos, realizando labores de localización y atención a las víctimas “sin descansar”, con el objetivo de encontrar sobrevivientes y brindar apoyo a la población afectada.

México envía ayuda humanitaria

Como parte de la respuesta internacional, México desplegó 250 elementos del Ejército Mexicano para apoyar las labores de rescate tras los terremotos.

El contingente viajó acompañado por 18 binomios caninos, tres aeronaves, especialistas en búsqueda y rescate, así como personal médico. Además, fueron enviadas 10.7 toneladas de insumos médicos y 8.4 toneladas de herramientas para fortalecer las tareas de atención a las víctimas y la remoción de escombros.

Los terremotos que sacudieron Venezuela dejaron 920 personas fallecidas y más de 3 mil 300 heridas. Conoce el balance actualizado, la declaración de estado de emergencia y la ayuda enviada por México.