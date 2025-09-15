Paraguay frustra creación de red criminal del “Abuelo”

Detención de Hernán Bermúdez Requena

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay confirmó la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder de la facción criminal La Barredora, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el titular de la Senad, Jalil Rachid, la operación evitó que Bermúdez consolidara operaciones en el país, al que ingresó de forma irregular desde Brasil, tras haber llegado a ese territorio procedente de Panamá.

Rachid explicó en conferencia de prensa desde Asunción que Bermúdez cruzó recientemente por el paso fronterizo de Foz de Iguazú, que conecta con la ciudad paraguaya de Ciudad del Este. Debido a que su entrada fue clandestina, no se ha determinado la fecha exacta en que llegó.

El funcionario advirtió que el detenido no alcanzó a formar una estructura delictiva, aunque de haber permanecido más tiempo en el país, “sí podía haber instalado una red criminal”.

Durante su estancia, Bermúdez se mantuvo oculto y rodeado únicamente de un círculo muy cercano, en el que se encontraba su esposa. Ella ingresó legalmente en agosto para regularizar su situación, pero las autoridades sospechan que había entrado en mayo de manera irregular. Actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía.

La primera alerta sobre el mexicano llegó el 5 de marzo, cuando se detectaron movimientos económicos y financieros relacionados con él.

En territorio mexicano, Bermúdez está acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco. Su extradición a México ya está en proceso, aunque Rachid precisó que podría alargarse debido a los recursos legales que interponga el acusado. “Es un procedimiento engorroso que requiere documentación de ambos países, pero esperamos reducir los tiempos al máximo”, comentó.

El jefe de la Senad recordó que un sobrino de Bermúdez, identificado como Gerardo Bermúdez Arreola, fue detenido hace dos meses en Paraguay. El joven, de nacionalidad mexicana y directivo de una empresa local, enfrenta procesos vinculados a juegos de azar y permanece bajo arresto domiciliario en Mariano Roque Alonso, el mismo barrio cerrado donde fue capturado “El Abuelo”.