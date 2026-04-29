Bombardeos en Afganistán: universidad es atacada por bombas de Pakistán; 8 muertos y casi 100 heridos

Bombardeo en Afganistán Un ataque atribuido a Pakistán dejó al menos 8 muertos y 97 heridos, entre ellos 30 estudiantes.

Al menos ocho personas murieron y 97 resultaron heridas tras un ataque con misiles y morteros en el este de Afganistán, donde también fue alcanzada una universidad, en medio del conflicto que mantiene el país con Pakistán desde febrero.

El bombardeo ocurrió cerca de la ciudad de Asadabad, en la provincia de Kunar, y afectó tanto zonas residenciales como las instalaciones de la Universidad Sayed Jamaluddin Afghani. Entre los heridos hay al menos 30 estudiantes, mientras que uno de ellos perdió la vida.

Autoridades locales señalaron que la mayoría de las víctimas son civiles, principalmente mujeres y niños. Además, en ataques posteriores registrados entre la noche y la tarde del mismo periodo, se reportaron dos personas más fallecidas y al menos 12 heridos en distintos distritos.

Dentro del campus, los daños fueron visibles sobre todo en la Facultad de Educación, aunque otras áreas, bibliotecas y equipos también resultaron afectados. La magnitud del impacto obligó a suspender las clases justo antes de los exámenes semestrales y a evacuar por completo las instalaciones.

Estudiantes relataron que las explosiones los sorprendieron en plena clase. “Todo el mundo salió corriendo”, contó uno de ellos, mientras otro confirmó que no quedó nadie en dormitorios ni aulas tras el ataque.

“Estábamos en clase cuando de repente oímos fuertes explosiones. Pensamos que era un ataque aéreo. Todo el mundo salió corriendo de las aulas”, relató un estudiante.

Respuesta de las autoridades

El gobierno afgano responsabilizó a Pakistán y advirtió que habrá respuesta. El ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim, visitó a los heridos y lanzó un mensaje directo: aseguró que su país no es débil y que responderá en el momento oportuno.

Desde Islamabad, las autoridades negaron haber atacado infraestructura civil y sostuvieron que sus operaciones son dirigidas únicamente contra objetivos vinculados al Tehrik-i-Taliban Pakistan, grupo al que acusan de operar desde territorio afgano, algo que Kabul rechaza.

ONU pide investigación y alerta por civiles

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó decenas de víctimas en este episodio y pidió una investigación independiente. También recordó que instalaciones como universidades, hospitales y viviendas deben quedar fuera de cualquier acción militar.

El ataque ocurre en un contexto de enfrentamientos constantes entre ambos países, con uso de artillería, drones y aviones en la frontera. Según la ONU, esta escalada ha dejado cientos de muertos en los últimos meses, en lo que ya es uno de los periodos más violentos en décadas.

Mientras tanto, países como China han intentado mediar en el conflicto, al igual que Arabia Saudita, Catar y Turquía, aunque sin lograr frenar los combates. La ONU advirtió que las hostilidades continúan afectando a la población civil y dañando infraestructura clave en la región.