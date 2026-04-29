La amenaza de Trump de cierre prolongado de Ormuz dispara 4% el petróleo hasta los 104 dólares

Guerra de Irán Trump cuelga de nuevo una imagen de sí mismo hecha por inteligencia artificial; esta vez al estilo James Bond

El petróleo intermedio de Texas (WTI) reventó este miércoles un 4%, hasta los 103.9 dólares por barril, por el doble bloqueo del estrecho de Ormuz y el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de junio sumaban 4 dólares respecto al cierre anterior, cuando finalizó la jornada en 99.93 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles en su red Truth Social que Irán “no logra ponerse de acuerdo” ni “sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear”, y urgió a ese país a “espabilar pronto”, mientras las conversaciones siguen estancadas.

Trump, que la semana pasada extendió el alto el fuego con Teherán de manera indefinida, acompañó el mensaje de una imagen simulada en la que aparece armado y con gafas de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase “¡NO MÁS SR. AMABLE!”.

En una reunión del lunes entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el presidente estadounidense habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar una propuesta de Irán que insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publicó la cadena CNN.

Varios medios de comunicación publicaron este miércoles que Trump habría ordenado a sus asesores que se preparen para un prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz.

Nuevo récord de la gasolina en EU

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este miércoles un nuevo récord y se situó en 4.23 dólares por galón (3.78 litros), según datos de la asociación automovilística AAA.

El precio del galón superó el récord de 4.10 dólares que se batió en 2008 tras el estallido de la crisis financiera, aunque el máximo histórico sigue estando en 5.70 dólares, luego de que la guerra de Ucrania, provocada por el presidente ruso Vladimir Putin, causara una crisis energética global.

Los analistas de Bank of America señalan en un informe que recoge CNBC que, por ahora, solo los hogares de bajos ingresos están sufriendo un impacto significativo en sus presupuestos por el incremento del precio de la gasolina.

No obstante, subrayan que existe un “riesgo mayor si el aumento de los precios de la gasolina y el petróleo se traslada a otros productos de primera necesidad, como los alimentos y los servicios públicos”.