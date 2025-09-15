Por primera vez ya no son mayoría los hombres hispanos que votan a Trump

Encuesta Los latinos empiezan a arrepentirse de haber votado a Trump en las elecciones de 2024 (X)

Uno de los sectores de población que contribuyeron a la victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre del año pasado fue el de los hombres hispanos, pese a que su retórica antiinmigrante y xenófoba los colocaba en la diana, si el republicano regresaba al poder. Han tardado ocho meses en darse cuenta que estaban equivocados.

Según reveló una encuesta patrocinada por la firma Global Strategy Group y la organización Somos Votantes, la aprobación del presidente de Estados Unidos cayó al 37% entre los votantes latinos en septiembre, mientras que su desaprobación subió al 60%.

Las cifras contrastan con el 39% de aprobación y el 57% de desaprobación que el sondeo reportó en su última medición en mayo, lo que el estudio atribuye, en particular, a una erosión del apoyo de Trump entre hombres latinos y jóvenes en general por “crecientes preocupaciones económicas”.

Por primera vez, más hombres hispanos, el 52%, reprueban la segunda Administración de Trump desde que comenzó en enero frente a quienes la aprueban (46%), mientras que el 67% de las mujeres tienen una opinión negativa y el 30% de ellas una positiva.

Caída entre los jóvenes

La mayor caída ocurrió entre jóvenes de 18 a 29 años, grupo en el que ahora dos de cada tres, el 66 %, reprueba la gestión de Trump frente a un 33% que la aprueba, lo que contrasta con la proporción de 56% de opiniones negativas y 40% positivas de mayo.

Al contemplar sólo la gestión de la economía, el 62% de los latinos desaprueban a Trump y el 36% lo avalan, según la encuesta realizada de forma digital a 800 votantes hispanos entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre, con un margen de error del 3.5% y un nivel de confianza del 95%.

“El pesimismo económico y la ansiedad permanecen altos, con las acciones de Trump, especialmente sus políticas arancelarias, vistas ampliamente como profundamente impopulares y directamente dañando el bienestar financiero de los hispanos/latinos”, indicó el informe.

De hecho, casi dos tercios de los votantes hispanos, el 58% piensa que “está empeorando”, con lo que más de una cuarta parte, el 26%, afirma tener problemas para solventar sus gastos, según el sondeo.

En el estudio de opinión, más del 64% desaprueban el manejo de Trump de los aranceles y el comercio, y más de siete de cada 10, el 71%, piensa que dichos impuestos comerciales están elevando el costo de los productos.

La mayoría de los latinos, el 51 %, creen que Trump está enfocado más en los aranceles y el 47 % piensa que se concentra mucho en la frontera entre México y Estados Unidos, aunque los hispanos enuncian como sus prioridades la inflación y el costo de vida (50 %), y los empleos y la economía (39 %).

La encuesta refleja la atención política que han despertado los votantes latinos en Estados Unidos, donde el 48% de ellos votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 frente al 51% que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.