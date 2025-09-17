Venezuela anuncia maniobras militares en el Caribe en desafío a la amenaza bélica de EU

Escalada bélica El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, señala en un mapa de la isla de La Orchila, detalles sobre las maniobras militares anunciadas en el Caribe ante un eventual conflicto bélico marítimo con EU (Prensa del Palacio de Miraflores/EFE)

Nueva escalada bélica en aguas del Caribe, esta vez procedente de Venezuela. El ministro de Defensa y principal sostén de la dictadura chavista, Vladimir Padrino, anunció por sorpresa importantes maniobras militares en aguas del Caribe, en desafío a la amenaza militar de Estados Unidos, cuyas fuerzas desplegadas en el Caribe han hundido dos embarcaciones, alegando que transportaban drogas, con el resultado de al menos 14 venezolanos muertos.

Padrino detalló que las maniobras “Caribe Soberano 200”, ordenadas por el presidente Nicolás Maduro, participarán 12 buques de la Armada Bolivariana “en sus diferentes clases y tipos”, 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones, así como la movilización de más de 2,500 efectivos durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, ante la que considera “amenaza” de EU, que mantiene un despliegue naval en aguas internacionales cerca a la región.

La Orchila, indicó el funcionario, es un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira (norte), cercana a Caracas.

“Escenario de conflicto armado en el mar”

“En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el plan Caribe Soberano 200 es “un ejercicio bastante completo” que involucra a grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales, entre otros, así como la utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia.

Patrullaje de pescadores

Igualmente, señaló que habrá un “importante despliegue de buques de la Armada”, maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y un patrullaje tanto marítimo como terrestre con la participación de pescadores.

En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto entre las autoridades civiles y castrenses venezolanas y el pueblo “se ha visto fortalecido en los últimos días en respuesta a la amenaza militar” de EU.

Durante los próximos tres días, la FANB también va a “recolectar, analizar y compartir inteligencia militar” e “implementar acciones de guerra electrónica”, como “bloqueo y neutralización de comunicaciones”, explicó Padrino.

El pasado domingo, Padrino anunció jornadas de adiestramiento “todos los sábados”, en las que se entrenarán milicias y militares ante las intenciones que, insiste Caracas, tiene EU de propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.

Maduro ha advertido que Venezuela está en una fase de “lucha no armada”, pero, subraya, si “fuera agredida por el imperio estadounidense” pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada” para enfrentar “al grupo yanqui invasor”.

El Pentágono, por órdenes del presidente Donald Trump, ha incrementado su presencia militar en el Caribe sur en respuesta al “narcotráfico proveniente de Venezuela”, según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido nuclear, así como de más de 4,500 soldados.