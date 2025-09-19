Ejército de EU hunde otro barco “de narcotraficantes” en el Caribe

El Comando sur ha eliminado a tres embarcaciones asociadas al narcotráfico y ha hecho caer a 17 presuntos criminales (EFE)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseveró que durante la ofensiva militar que se llevó a cabo, se eliminó a tres presuntos narcotraficantes en un buque que, de acuerdo a la inteligencia norteamericana, transportaba narcóticos ilícitos con miras de llegar al país vecino.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque (...) en el área de responsabilidad del Comando sur de los Estados Unidos”, publicó Trump mediante un mensaje compartido en su cuenta de Truth Social.

Con este embate, el ejército estadounidense suma ya cuatro barcos ligados con actividades de narcotráfico que son hundidos en el mar del Caribe, cerca de las costas venezolanas. Esto se da a raíz del incremento de la presencia militar de Estados Unidos en aguas internacionales, dando como justificación la urgencia de “combatir el narcotráfico”.

El ataque se dio a conocer con un video sin sonido en donde se puede distinguir una lancha de tonos azules que está en movimiento y posteriormente, explota ante el impacto de un proyectil.

Según información compartida por el republicano, el Comando sur ha eliminado a tres embarcaciones asociadas al narcotráfico y ha hecho caer a 17 presuntos criminales, cuya identidad permanece desconocida.