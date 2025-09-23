EU prueba misiles de largo alcance desde Florida en plena tensión con Venezuela

Tensión en el Caribe Fotografía del 17 de septiembre cedida por la Marina estadounidense donde se ve un misil Trident II sin ojiva nuclear mientras es lanzado desde un submarino de misiles balísticos (SSBN) clase Ohio, frente a la costa de Florida (Shelby Thompson/EFE)

La Marina estadounidense informó este martes que lanzó la semana pasada desde aguas cercanas a Florida al mar del Caribe cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental a modo de prueba, una aparente muestra de músculo militar que llega en un momento marcado por el despliegue naval cerca de aguas territoriales venezolanas, y en plena escalada de la tensión con el régimen de Nicolás Maduro, señalado por Washington como narcoterrorista.

Aunque es común que el Pentágono informe a posteriori de sus test de misiles y la Marina subrayó este martes en un comunicado que estas pruebas “no se llevaron a cabo en respuesta a ningún acontecimiento internacional”, el texto menciona que uno de los cuatro lanzamientos, el que se realizó el domingo, “iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico”.

La publicación de imágenes de los poderosos misiles y la referencia explícita a Puerto Rico, que se encuentra a 1,500 de Florida y a unos 700 kilómetros de la costa de Venezuela, no parece casual e indicaría una demostración de fuerza dirigida al Ejército venezolano y a las milicias bolivarianas, cuya imágenes difundidas por Caracas demuestran el contraste abismal entre ambas fuerzas.

Los proyectiles, que fueron lanzados desde un submarino de la clase Ohio entre el 17 y el 21 de septiembre, son del tipo Trident II D5, un misil balístico lanzado desde submarino (SLBM) con capacidad para cargar cabezas nucleares y con un alcance estimado en unos 12,000 kilómetros.

Guerra al narcotráfico

Con el objetivo de combatir el narcotráfico procedente de las costas venezolanas, EU ha desplegado en el Caribe desde agosto al menos ocho buques, entre ellos destructores y navíos de asalto y transporte anfibio, y también un submarino de propulsión nuclear, aunque se trata de un sumergible de la clase Los Ángeles, sin capacidad para lanzar armas atómicas.

A su vez, ha enviado varios cazas de última generación F-35B precisamente a Puerto Rico.

Mientras Washington informó de que en las últimas semanas ha destruido cuatro narcolanchas procedentes de Venezuela, y abatido 14 presuntos narcotraficantes, los analistas consideran que semejante despliegue militar resulta excesivo para detener embarcaciones de estas características en una ruta que el narcotráfico habitualmente no explota a gran escala.

El operativo ha deparado la dura condena de Venezuela, que ha acusado a la Casa Blanca de estar tratando de forzar la caída del Gobierno de Nicolás Maduro (con información de EFE).