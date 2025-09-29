Canciller de Colombia renuncia a su visa; indica que existen tensiones con EU

Canciller de Colombia Rosa Villavicencio (@CancilleriaCol/x)

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, indicó este lunes que las relaciones con Estados Unidos “estan tensas” tras la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro y anunció que ella misma renunciara a su visa “en solidaridad” con el líder colombiano.

“Evidentemente las relaciones están tensas porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza”, expresó la canciller en conferencia de prensa. (Con información de EFE)

Información en desarrollo...