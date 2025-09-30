Derrumbe en internado islámico en Indonesia deja tres muertos y 38 desaparecidos

Equipos de rescate de Indonesia (FULLY HANDOKO/EFE)

Los equipos de rescate de Indonesia trabajan contrarreloj en la isla de Java, donde al menos tres personas murieron y 38 permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un internado islámico. El colapso ocurrió en el centro Al-Khoziny, ubicado en la regencia de Sidoarjo, provincia de Java Oriental, cuando los estudiantes rezaban en la planta baja.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) informó que, hasta el momento, 101 personas han sido rescatadas con vida, de las cuales 77 fueron trasladadas a hospitales con heridas de distinta gravedad, las víctimas mortales confirmadas tienen entre 13 y 34 años. Entre los heridos hay un menor que sufrió la amputación de un brazo, además de varios con fracturas óseas.

¿Trabajos en el curto pisos debilitaron los cimientos?

Según las autoridades, el derrumbe se produjo a las 15:35 hora local (08:35 GMT), mientras un grupo de trabajadores vertía cemento en el cuarto piso del edificio como parte de unas obras. La hipótesis principal apunta a que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes, lo que provocó que la estructura colapsara desde los pisos superiores hasta la planta baja.

El director de Basarnas, Mohammad Syafii, explicó que el estado inestable de las ruinas, formadas por bloques de hormigón apilados con huecos muy estrechos, complica las labores de búsqueda. “Se requiere una operación con equipos especializados para poder rescatar a posibles sobrevivientes”, señaló en un comunicado.

Búsqueda de sobrevivientes entre escombros

El rescatista Tholib Vatelahan, desde la zona del siniestro, indicó que el principal desafío es crear accesos entre los escombros para evacuar a las víctimas. Las cuadrillas cuentan con maquinaria pesada, incluida una excavadora, para mover los materiales más pesados en caso necesario.

El edificio albergaba a unos 150 alumnos menores de 20 años, bajo un plan de estudios centrado principalmente en la enseñanza islámica. Alrededor de un centenar logró escapar por su propio pie, mientras familiares de las víctimas se acercaron al lugar, donde se han publicado listas provisionales de los sobrevivientes.

Las autoridades continúan evaluando la magnitud del desastre y no han determinado aún cuántas personas permanecen atrapadas bajo los escombros, mientras la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.