Documentos desclasificados de EU: dibujo humanoide desata discusión en redes ¿son seres de otro planeta?

Dibujo "humanoide" La ilustración aparece en los archivos con la palabra "acercamiento" en la parte inferior, pero se desconoce el contexto completo del mismo, lo que ha desatado discusión en redes sociales.

La liberación de cientos archivos clasificados el día de hoy por el gobierno de Estados Unidos ha revelado las investigaciones y hallazgos sobre fenómenos no identificados a lo largo de los años. Ahora, una particular imagen está desatando conversaciones en redes sociales sobre su posible origen y significado, abriendo las teorías al respecto.

Dibujo humanoide aparece en archivos desclasificados de Estados Unidos

La revelación de estos documentos ha mostrado imágenes, videos, documentos y testimonios de diferentes tipos relacionados a fenómenos no identificados recuperados por Estados Unidos. Sin embargo, algunos de estos cuentan con poco contexto o su relación completamente confirmada con este tipo de fenómenos no explicables.

Uno de ellos ha llamado la atención en redes sociales y es una imagen que muestra una figura “humanoide” donde se percibe la silueta de lo que parecería ser un hombre con los brazos levantados y la palabra “acercamiento” debajo del mismo

Dibujo humanoide La imagen completa con la palabra "acercamiento" y la carta con la que se envió para pedir comentarios al respecto ha sido uno de los más comentados tras la desclasificación de documentos de Estados Unidos.

Previo a esta imagen, hay un breve texto escrita por un tal Ray Robinson de Winchester, Virginia. En ella, solicita a los remitentes:

“Estimados señores, podrían por favor dar su comentario en la imagen de acercamiento marcada con la letra X y regresarla con su respuesta. Gracias”. Sin embargo, se desconoce hasta el momento quién es el remitente, así cómo a quiénes iba dirigida y cuál fue la respuesta sobre la ilustración.

Discusión en redes sociales: ¿Son seres de otro planeta?

Todo esto ha disparado de nueva cuenta el interés general por estos fenómenos y documentos encontrados, desatando todo tipo de debates, teorías y especulaciones al respecto. La palabra “acercamiento” ha sido señalada como la clave respecto a este dibujo.

Múltiples usuarios han teorizado sobre si este “acercamiento” es a seres de otros planeta que hayan sido captadas con anterioridad.

También, hay otras preguntas como ¿Quién realizó el dibujo y qué fue lo que quiso decir? En otros documentos, también se recaban testimonios de personas que aseguran haber estado en contacto con seres de otros planetas, situación que no está confirmada, pero que fueron parte del seguimiento que han dado las autoridades del Pentágono estadounidense.