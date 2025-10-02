Putin advierte que los Tomahawk de EU provocarán una escalada de tensiones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó este jueves que los misiles Tomahawk que Estados Unidos planea entregar a Ucrania, son un arma “poderosa” y advirtió que su uso provocará una escalada de tensiones entre su país y Trump.

“Es un arma poderosa. Ya no es tan moderna pero es potente, y representa una amenaza. ¿Los Tomahawk pueden causarnos daños? Pueden. Pero nosotros desarrollaremos nuestros sistemas de defensa antiaérea. ¿Dañará esto nuestras relaciones en las que se perfiló la luz al final del túnel? Por supuesto que sí”, expresó durante su intervención en el Club de debate Valdái celebrado en Sochi.

Asimismo, recordó que “es imposible utilizar los Tomahawk sin la participación directa de militares estadounidenses”.

“Esto implicará una nueva etapa, cualitativamente nueva, en la escalada, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”, agregó.

Según ha declarado el vicepresidente de EU, JD Vance, Washington se plantea por primera vez desde el comienzo de la guerra autorizar el envío a Ucrania de misiles de precisión Tomahawk, que tienen un alcance de 2,500 kilómetros y pondrían a tiro del Ejército ucraniano numerosos objetivos clave situados en territorio ruso. (Con información de EFE)