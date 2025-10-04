Greta Thunberg ha sufrido golpes y un trato denigrante en Israel, aseguran lo primeros integrantes de la Flotilla liberados

Greta Thunberg

El primer grupo de los activistas detenidos por Israel que formaban parte de la Flotilla Global Sumud aterrizaron este sábado en Estambul, donde inmediatamente compartieron su testimonio sobre haber estado detenidos en la prisión de Ktziot, donde aseguran que fueron privados de agua, alimento y permanecieron atados de manos.

137 activistas, 36 turcos y 101 de otras nacionalidades como Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Kuwait, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Libia, Jordania, Suiza, Bahréin y Malasia ofrecieron contar su historia frente a los medios de comunicación que se encontraban en el aeropuerto, no sin antes corear la consigna “Palestina libre” al momento de librarse de los uniformes que los habían obligado a usar en Israel y al bajar del avión.

En sus declaraciones, los activistas aseguran que permanecieron con las manos atadas a la espalda, sin recibir agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas, lo que los orilló a intentar beber el agua del inodoro.

La activista turca Aycin Kantoglu aseguró que les realizaron registros corporales en repetidas ocasiones, además de que fueron encerrados en jaulas de espacios reducidos, donde las paredes tenían escritos con sangre.

El activista Bekir Develi denunció que fueron esposados con las manos a la espalda y los dejaron expuestos al sol durante más de cuatro horas.

Otro de los testimonios dio a conocer que durante la noche su sueño era interrumpido en repetidas ocasiones por guardias armados y acompañados de perros “si así es como nos tratan a nosotros, que somos civiles, sólo podemos imaginar lo que les hacen a los palestinos”, señaló un activista turco.

Castigo a Greta Thunberg como rostro del activismo

Diversos activistas liberados alzaron la voz a favor a la activista sueca, Greta Thunberg, de solo 22 años de edad, quien aún continúa bajo detención israaelí y que, según los testimonios, ha sido víctima de un trato violento.

Debido a su popularidad adquirida por su activismo, Greta Thunberg fue presumida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel cuando los tripulantes de la flotilla fueron interceptados, ahora se conoce que la jóven ha sufrido diversas formas de totura; el activista Ersin Celik informó a CNN que Greta fue arrastrada por el suelo mientras era jalada del cabello, e intentaron obligarla a besar la bandera de Israel en un acto de advertencia para los demás que observaban.

Durante el recibimiento en Estambul, los activistas leyeron en voz alta los nombres de los ciudadanos turcos que aún permanecen detenidos en Israel y exigieron su repatriación inmediata.