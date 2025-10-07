“Hare todo lo posible para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz”: Trump

Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este martes que su país tiene “mucho poder” y hará “todo lo posible” para que Israel y Hamás cumplas el plan de paz que propuso en Gaza.

“Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo”, expresó durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Esto fue respondido al ser cuestionado por la prensa sobre las garantías que EU ha ofrecido a los países del medio oriente de que Israel no retomará la ofensiva contra Gaza después de que Hamás liberé a todos los rehenes.

Israel y Hamás iniciaron este lunes las negociaciones en Egipto para la implementación del plan de 20 puntos de Trump para la paz en Gaza, que incluye el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un Gobierno tecnócrata de transición en la Franja.

A largo plazo, el plan abre la puerta a negociaciones para la creación del Estado palestino, algo que sin embargo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ha descartado. (Con información de EFE)