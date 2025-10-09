Trump dice ahora que el acuerdo en Gaza no lo hizo por el Nobel, “sino por la humanidad”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el único candidato al premio Nobel de la Paz que públicamente ha declarado públicamente que él debería ser ganador, dijo la tarde de este jueves, a horas de que lo anuncie este viernes el Comité Nobel Noruego, que el acuerdo de paz en Gaza no lo hizo para colgarse ese prestigioso galardón, sino “por la humanidad”.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que “no había pasado antes”, pero negó que busque activamente el premio.

“No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad”, afirmó, sin ser cuestionado por los periodistas sobre qué había de humanidad en eliminar USAID, la mayor agencia humanitaria del mundo, poniendo en peligro de muerte a decenas de millones de pobres en países vulnerables.

Arremete contra Obama

Trump, que arremete también contra el multilateralismo y la cooperación internacional, uno de los criterios por los que se basan los académicos noruegos, criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y “sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país”.