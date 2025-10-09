Trump se promociona para el Nobel: “Gaza es la octava guerra que resuelvo; la próxima Ucrania”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es según los registros, el único candidato al premio Nobel de la Paz que pide explícitamente que se lo concedan a él, que se lo merece más que nadie. En vísperas de que el Comité Nobel Noruego anuncie este viernes quién o qué organización se llevará tan prestigioso galardón, el magnate republicano presume de los frutos de su plan en Gaza y enumera sus trofeos que lo acreditan como “pacificador”.
“Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder”, declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.
Trump suele presumir de haber puesto fin a siete conflictos: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.
¿Seguro que resolvió guerras?
Sin embargo, los expertos señalan que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, sólo se alcanzaron treguas frágiles o directamente no tuvo nada que ver, como le recordó el primer ministro indio, Narendra Modi, en una llamada telefónica en el que le recordó que la tregua indo-pakistaní la resolvieron entre los dos países adversarios.
Además, las negociaciones para poner fin definitivo a las guerras de Gaza y Ucrania, el principal objetivo que se propuso se le resiste.
El mandatario lamentó que mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú se “están perdiendo unas 7,000 personas a la semana”, algo que definió como “bastante grave”.
“Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra”, aseguró.