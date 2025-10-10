Libertad religiosa como base de una sociedad justa: Papa León XIV

Papa en reunión con fundaciones que ayudan (VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE)

El papa León XIV afirmó que la libertad religiosa no es un derecho opcional, sino esencial, y la consideró una piedra angular de toda sociedad justa.

Así lo expresó durante una audiencia en el Vaticano con una delegación de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, organización dedicada a apoyar a comunidades cristianas perseguidas en todo el mundo.

“El derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial. Enraizada en la dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios y dotada de razón y libre albedrío, la libertad religiosa permite a las personas y a las comunidades buscar la verdad, vivirla libremente y dar testimonio de ella abiertamente”, señaló el pontífice, de origen estadounidense y peruano.

El Papa añadió que esta libertad “es una piedra angular de cualquier sociedad justa, pues salvaguarda el espacio moral en el que la conciencia puede formarse y ejercitarse”. En ese sentido, subrayó que la libertad religiosa no debe verse solo como un derecho legal o un privilegio otorgado por los gobiernos, sino como una condición fundamental para la reconciliación auténtica entre los pueblos.

Durante su discurso, León XIV también reconoció el trabajo de la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, especialmente en países de África donde las comunidades cristianas enfrentan violencia y persecución.

“En lugares como la República Centroafricana, Burkina Faso y Mozambique, la Iglesia local —a menudo sostenida por su ayuda— se convierte en un signo vivo de armonía social y fraternidad, mostrando a sus vecinos que un mundo diferente es posible”, expresó el Papa.