Arrestan en Francia a cuatro sospechosos de planear asesinato de opositor de Putin

Cuatro hombres, de 28 a 38 años y de nacionalidades francesa y rusa, fueron arrestados por los servicios secretos galos por sospecha de planear el asesinato en Francia de Vladímir Ossetchkine, opositor de Rusia del presidente Vladímir Putin, así lo informó el medio “Le Parisien”.
Asimismo, explicó que la fiscalía antiterrorista francesa ha abierto una investigación por “asociación de malhechores terroristas en vista a la preparación de crímenes de atentados a las personas”.
Los detenidos están a la espera de presentarse ante un juez antiterrorista con el objetivo de confirmar las acusaciones contra ellos.
“Le Parisien” agregó que los investigadores habían detectado movimientos sospechosos alrededor del domicilio de Ossetchkine, en Biarritz, ciudad del suroeste de Francia en donde se encuentra exiliaddo desde 2015 y desde donde ha ganado notoriedad por denunciar la práctica de la tortura en las prisiones rursas a través de una web.