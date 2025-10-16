Detienen a la modelo Vanessa Gurrola, presunta asesina de narco ligado al Cártel de los Arellano Félix

Vanessa Gurrola Detenida, acusada de asesinar a un capo mexicano

La modelo e influencer mexicana Vanessa Gurrola fue detenida en San Diego, California, señalada como presunta responsable del asesinato de un exintegrante del Cártel de los Arellano Félix, ocurrido en febrero de 2024.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, la joven de origen sinaloense enfrenta cargos por homicidio en primer grado y se encuentra recluida en el Centro de Detención Las Colinas, una prisión femenina en la zona este del condado.

Ficha de la detención de Vanessa Gurrola

Las autoridades identificaron a la víctima como El Chato, presunto operador del histórico grupo criminal fundado en Tijuana. El ataque, ocurrido en University City, una zona residencial y comercial del norte de San Diego, fue descrito como una ejecución directa, lo que llevó a una investigación que finalmente vinculó a Gurrola con el crimen.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han detallado el móvil del crimen ni la posible relación entre Gurrola y la víctima. El caso permanece bajo investigación y la defensa de la modelo no ha fijado su postura.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

La modelo, con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram y conocida como “La Sapa”, se hizo popular en redes sociales por su estilo de vida rodeado de lujos y viajes. Además, construyó una marca personal basada en consejos de salud, belleza y bienestar. Su última publicación es de un viaje a Indonesia.

Vanessa Gurrola La modelo presumió su viaje a Indonesia en sus redes sociales

Su nombre comenzó a circular en entornos distintos cuando panfletos arrojados en Culiacán, Sinaloa, durante septiembre de 2024, la mencionaron junto a otras influencers y celebridades supuestamente relacionadas con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa ligada a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, originaria de Mazatlán, Sinaloa, inició su carrera en el modelaje a temprana edad. En 2011 ganó el Festival de los Juegos Florales, un certamen regional que le abrió paso en el mundo de la moda. Su ascenso público, sin embargo, se dio en 2020, cuando una fotografía suya en bikini se viralizó y muchos internautas la confundieron con Emma Coronel, esposa de El Chapo.

El parecido le dio visibilidad, y lejos de rechazarlo, Gurrola lo aprovechó para impulsar su carrera como influencer. Desde entonces diversificó su imagen con emprendimientos de productos para bajar de peso y campañas de salud natural. Hoy se encuentra detenida a la espera de que se dictamine su siuación legal.