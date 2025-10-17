Muere piloto chileno tras accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecimiento del Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, quien se desempeñaba como piloto de la aeronave

El piloto de un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) perdió la vida y tres de sus acompañantes resultaron heridos tras el accidente de la aeronave ocurrido durante una expedición humanitaria a los Campos de Hielo Sur, una de las mayores masas de agua congelada del planeta fuera de la Antártida y el Ártico.

De acuerdo con un comunicado oficial de la FACh, la víctima fue identificada como el Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, quien se desempeñaba como piloto en el Grupo de Aviación N° 9.

El helicóptero había partido la tarde del jueves desde un aeródromo en Villa O’Higgins, la última localidad habitada antes del inicio de los Campos de Hielo, para realizar una misión de rutina con fines humanitarios.

La institución informó que los familiares del piloto ya fueron notificados y están recibiendo el apoyo correspondiente. En tanto, los tres tripulantes heridos fueron trasladados a un hospital local, donde fueron atendidos por personal médico antes de su traslado al Hospital Institucional en Santiago. Las autoridades confirmaron que todos se encuentran fuera de riesgo vital.

“Paralelamente, se dispuso una investigación para determinar las causas del accidente, que enluta a todo nuestro país, pues afectó a aviadores militares que cumplían labores de apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas”, señaló la FACh en su comunicado.

Por su parte, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, confirmó que los heridos están siendo evacuados a Santiago debido a diversas contusiones y fracturas. Explicó además que el operativo se realizaba en conjunto con otro helicóptero, que logró regresar a la base, lo que permitió iniciar la búsqueda de la aeronave accidentada a partir de las 5 de la mañana del viernes.

“Ya llegaron a Villa O’Higgins, ahí hay familiares y amigos. Hay que pensar que la Fuerza Aérea estaba realizando un operativo solidario, y no era un helicóptero que estuviese solo”, precisó la ministra.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del piloto, el presidente Gabriel Boric expresó sus condolencias a la familia y a la institución. “A sus familiares, a sus seres queridos y a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento. Que sepan su familia y toda la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros”, declaró el mandatario.