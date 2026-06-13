Macron recibirá a Trump en Versalles tras concluir la cumbre del G7

Donald Trump y Emmanuel Macron Asistirán a una cena en el Palacio de Versalles (Imagen de Apoyo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudirá el miércoles a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, una vez que concluya la cumbre de líderes del G7 que se celebrará en Évian, en el este de Francia.

Fuentes del Elíseo informaron que la cena forma parte de los actos para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y se llevará a cabo después del cierre de la reunión de jefes de Estado de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá e Italia.

Trump despeja dudas

Una de las incógnitas alrededor de la cumbre era si Trump permanecería hasta el final del encuentro, luego de que en la edición anterior, celebrada en Kananaskis, Canadá, abandonó la reunión antes de la clausura debido al aumento de la tensión en Oriente Medio.

La aceptación de la invitación hecha por Macron para asistir a la cena en Versalles apunta, en principio, a que el mandatario estadounidense permanecerá hasta el cierre del G7.

Desde el Elíseo recordaron que Versalles está estrechamente ligado a la amistad franco-estadounidense, ya que fue en ese lugar donde se firmó en 1783 el tratado que consagró la independencia de Estados Unidos.

Esto ocurrió después de que el rey Luis XVI apoyara a las Trece Colonias durante la guerra contra los británicos mediante respaldo financiero, armamentístico y militar.

La guerra concluyó oficialmente con el Tratado de París, por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia estadounidense.

Ucrania e Irán estarán en la agenda

Las crisis geopolíticas ocuparán buena parte de las discusiones durante la reunión de Évian. Entre los temas principales figura la situación en Ucrania, motivo por el que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asistirá como invitado al encuentro.

Otro de los asuntos que concentrará la atención será Irán, en un contexto en el que la firma de un acuerdo entre Teherán y Washington podría concretarse próximamente.

Resultados concretos

De acuerdo con fuentes gubernamentales francesas, el objetivo es que este G7 sea una cumbre enfocada en la “gestión de crisis” y que arroje resultados concretos frente a los principales desafíos internacionales que enfrentan actualmente las potencias participantes.