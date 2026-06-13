Trump anuncia que este domingo se firma el acuerdo de paz con Irán

Donald Trump advierte que retomarán su ofensiva contra Irán si no se concreta la firma del acuerdo de paz (EFE)

Respiro en Oriente Medio — “El acuerdo (de paz) se firmará mañana (con Irán), e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, resaltó este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje en su cuenta en la red Truth Social.

El mensaje del republicano se registra después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, destacara hace unas horas que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.

A pesar de este mensaje del mandatario estadounidense, el Ministerio de Exteriores iraní descarta que la firma de este acuerdo se lleve a cabo este domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

En su mensaje, el mandatario estadounidense aseguró que se logró que el rñégimen de los Ayatolás renuncien a sus ambiciones nucleares: “Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, afirmó.

En la misma línea, Trump dijo que el acuerdo no incluye ningún “intercambio de dinero” con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

COLABORACIÓN

El magnate neoyorquino también refirió que “esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos”, declaró.

Asimismo, Trump advirtió que de no concretarse esta firma con la República Islámica, se aplicará una “alternativa definitiva”, en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra el país.

El Gobierno de Irán asegura que el acuerdo con EU que está por concretarse, permitiría liberar fondos iraníes congelados, algo que niega Washington, y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

De acuerdo con la administración estadounidense, el trato permitiría la reapertura total del estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de peaje por parte de Irán, y sentaría las bases para desmantelar el programa nuclear de la República Islámica.

FIRMA VIRTUAL

La firma del anhelado acuerdo de paz se espera se lleve a cabo este domingo entre representantes de Estados Unidos e Irán y será en una reunión virtual en la que estarán como testigos los mediadores paquistaníes y cataríes, que presenciarán esta firma de forma electrónica, con lo que se pondrá fin a la guerra y permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz, informó este sábado el diario digital estadounidense Axios.

El llamado memorándum de entendimiento entre Washington y Teherán extendería el alto el fuego vigente desde abril durante otros 60 días y facilitaría la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, agregó el medio.

En tanto, fuentes estadounidenses y de los países mediadores citadas por Axios confirmaron que la firma de este acuerdo se realizará de forma virtual por razones logísticas.

Esa firma sería el resultado de casi tres meses de negociaciones entre el gobierno de Trump y la Repúblñica Islámica, con las mediaciones de Pakistán, Catar, Egipto y Turquía.

Este acuerdo, de concretarse como se espera, pondría fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero pasado contra Irán y podría contribuir a estabilizar los mercados energéticos, afectados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

Por otra parte, Trump viajará este lunes a Francia para participar en la cumbre del G7, donde se encontrará con los líderes de Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos, con quienes abordará la situación con Irán.

PUNTOS DEL ACUERDO

En este contexto, una fuente cercana al equipo negociador iraní reveló a la agencia Mehr algunos detalles del borrador de 14 puntos del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington, reportó la agencia Russia Today.

Los puntos del borrador son:

Cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano. Compromiso de EU de no injerir en los asuntos internos de Irán y respetar la soberanía de la República Islámica. Levantamiento total del bloqueo naval en un plazo de 30 días. Compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de las zonas aledañas a Irán. Reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, con la participación de Irán. Suspensión de sanciones a venta de petróleo, productos petroquímicos y derivados y pleno acceso de Irán a sus recursos financieros. La necesidad de que EU. y sus aliados presenten planes de reconstrucción para Irán por un valor mínimo de 300.000 millones de dólares. 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final sobre cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias estadounidenses, así como de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Reiterar el compromiso de Irán, en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, de no producir armas nucleares. Durante las negociaciones, Estados Unidos se ha comprometido a no aumentar sus fuerzas en la región y a no imponer nuevas sanciones. Liberación de 24,000 millones de dólares de fondos iraníes bloqueados durante los 60 días de las negociaciones finales. La mitad de esta cantidad deberá estar disponible para Irán antes del inicio de las negociaciones. Establecer un mecanismo de seguimiento para la implementación del acuerdo. El acuerdo final será aprobado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Las negociaciones finales no comenzarán hasta que se libere la mitad de los fondos iraníes congelados, se suspendan las sanciones petroleras contra Irán y se levante el bloqueo naval. (Con Información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026