Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza; se compromete con el alto al fuego

Destrucción en Gaza Desplazados internos deambulan por las destruidas calles de la Ciudad de Gaza (MOHAMMED SABER/EFE)

Hamás aseguró que no es responsable del tiroteo este martes en Rafah, en el sur de Gaza, al que presuntamente responde el Ejército israelí con bombardeo en la Franja, y puntualizó que sigue con el compromiso del alto al fuego.

En un comunicado publicado en su canal de Telegram, el grupo islamista calificó la respuesta militar de Israel a un supuesto ataque contra sus fuerzas en Rafah de “flagrante violación” del acuerdo entre ambos bandos firmado en Egipto el pasado 9 de octubre.

“Hamás afirma no tener ninguna relación con el tiroteo de Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego”, expresó.

Asimismo, precisó que el ataque israelí, calificado como “terrorista”, se suma a serie de “violaciones” cometidas en los últimos días, incluyendo ataques que causaron muertos y heridos, además del continuo cierre del cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto.

Agregó que el comportamiento de Israel confirma su “insistencia en violar los términos del acuerdo e intentar sabotearlo”.

Además, pidió a los mediadores (Egipto, Catar y EU) que garanticen el acuerdo y tomen medidas inmediatas para presional a Israel, frenar su “brutal escalada contra civiles” en la Franja y exigirle responsabilidades.