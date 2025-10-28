Tragedia en Kenia; avión con turistas europeos se desploma ocasionado 11 muertes

Restos del avión accidente (@OnDisasters/x)

Un avión que transportaba turistas europeos se estrelló durante la mañana de este martes en Kwale, localidad costera al sur de Kenia, provocando la muerte de 11 personas que iban a bordo, según información de autoridades locales, además de la aerolínea Mombasa Air Safari.

El siniestro se presentó cerca de la costa del océano Índico, alrededor de las 8:30 hora local, ciando la aeronave, la cual había despegado de aun aeródromo turístico, perdió el control y se desplomó, generando una explosión que se puedo observar a varios kilómetros de distancia.

¿Que ocasionó el accidente?

Según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), la aeronave ligera se dirigía hacia la popular zona turística de Maasai Mara, uno de los destinos de safari más visitados del país. Equipos de rescate, bomberos, además de autoridades de la policía regional, acudieron al lugar del accidente, sin embargo, no encontraron sobrevivientes.

Por su parte, en un comunicado, Mombasa Air Safari expuso que el avión transportaba a 10 pasajeros, además de un piloto. Entre ellos, ocho eran originarios de Hungría, dos de Alemania y el capitan keniano.

“Con profundo pesar confirmamos que no hubo sobrevivientes. Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas”, indicó la aerolínea.

Asimismo, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia señaló que se ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro. Testigos cerca de la zona del impacto, comentaron que el avión emitía un ruido extraño antes de caer, lo que podría apuntar a una falla mecánica o pérdida de potencia; no obstante, expertos aún analizan los restos de la aernoave para descubrir las causas del siniestro.