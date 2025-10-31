Trump indica que hará pruebas nucleares “muy pronto”

Donald Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este viernes que se llevarán a cabo pruebas nucleares “muy pronto”, aunque se negó a confirmar que tipo de pruebas son y si éstas serán detonaciones subterráneas, un tipo de ensayo que el país no efectúa desde hace más de 33 años.

“Lo descubrirán muy pronto. Vamos a hacer tests muy pronto. Otros países los hacen, y si ellos los hacen, nosotros los vamos a hacer”, expresó a bordo del Air Force One rumbo a Florida al ser preguntado si su reciente afirmación de que Washington volverá a hacer pruebas nucleares implica efectuar detonaciones subterráneas como las que se realizaban en los estados de Nuevo México o Nevada.

“No voy a decir exactamente qué vamos a hacer ni dónde lo vamos a hacer”, agregó Trump.

Este miércoles, publicó en sus redes sociales que “debido a programas de pruebas atómicas de otros países” ordenó al Departamento de Guerra que comience con la prueba de armas nucleares “en igualdad de condiciones”.

Asimismo, citó en el mensaje los arsenales de Rusia, que cuenta con el segundo mayor volumen de armas atómicas del mundo (después de EU y China), cuyo programa según Trump “estará a la altura del suyo en cinco años”.

La primera prueba en 33 años

La última prueba estadounidense se llevo a cabo en septiembre de 1992 en Nevada. Desde entonces, el país norteamericano ha realizado simulaciones informáticas o test en los que el dispositivo no alcanza la masa crítica necesaria para una reacción nuclear en cadena.