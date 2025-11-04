Fuerza Armada de Venezuela detiene a dos delincuentes que transportaban 26 kilos de droga

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (EFE/Cristian Hernández)

Militares venezolanos arrestaron a dos delincuentes por presuntamente trasportar 26.8 kilos de cocaìna en Carabobo (norte), así lo informó este martes la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La GNB indicó que, tras una inspección a un camión en un Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el municipio de Puerto Cabello, fue hallada la droga escondida en siete rodillos de maquinaria pesada.

Asimismo, el lunes, la Policía Bolivariana expuso que destruyeron un campamento vinculado al narcotráfico en Zulia (noroeste fronterizo con Colombia) donde hallaron brazaletes alusivos a la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A través de una publicación en Instagram, este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) precisó que el operativo se llevó a cabo en la zona binacional que comparte con Colombia, en el municipio Jesús María Semprún.

El miércoles pasado, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó de la destrucción de tres campamentos logísticos vinculados al narcotráfico en los estados Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) y Apure (oeste, también limítrofe con el país andino).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comentó el lunes que el país suramericano “tiene un modelo muy avanzado de lucha” contra el narcotráfico e indicó que, desde principios de 2025 hasta octubre, las fuerzas militares y policiales incautaron 63 toneladas de droga y aseguró que “pretende pasar el narcotráfico colombiano” por territorio venezolano.