Corte de Apelaciones de NY falla contra la política de detención de migrantes de Trump

Estados Unidos El arrestro por parte del ICE del niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, se convirtió en la imagen de la crueldad de la política migratoria de Trump

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló este martes en contra de la política del Gobierno de Donald Trump que instruye a las autoridades a detener -sin posibilidad de fianza- a los migrantes que capturan en el país, una aberración judicial que ha llevado a la cárcel y centro de detención incluso a niños.

De manera unánime, los tres jueces del tribunal del Segundo Circuito, en Nueva York, rechazaron la interpretación que el Gobierno le está dando a la ley de migración, al forzar a las personas que son arrestadas por las autoridades migratorias a permanecer detenidas mientras se resuelven sus casos, procesos que pueden durar meses o incluso años.

Sistema carcelario saturado

En el fallo, los jueces señalaron que aceptar esa política supondría “el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia de nuestro país para millones” de migrantes.

“La interpretación del Gobierno provocaría un impacto sísmico en nuestro sistema de detención migratoria y en la sociedad, al poner bajo presión una infraestructura de detención ya saturada, encarcelar a millones de personas, separar familias y desestabilizar comunidades”, explicó el tribunal.

Bajo las nuevas políticas de Trump, adoptadas nada más regresar a la Casa Blanca, a finales de enero del año pasado, cualquier persona que entró de manera irregular a EU está sujeta a ser detenida sin fianza, sin importar cuánto tiempo ha permanecido en el país.

Esta política migratoria supuso un cambio importante respecto a cómo ha funcionado esa ley en el pasado, ya que solo aplicaba para las personas que eran detenidas en los puertos de entrada, por ejemplo en la frontera sur, o quienes eran consideradas una amenaza para la seguridad pública.

Como consecuencia de esta nueva interpretación, paralela a la campaña de arresto masivo de migrantes en el interior del país, la cantidad de personas en detención migratoria ha alcanzado máximos históricos.

Récord de detenidos en enero

En enero de este año, la Administración Trump mantuvo detenidos a más de 70,700 migrantes, la cifra más alta de la que se tenga registro.

La situación ha llevado a que miles de migrantes en todo el país hayan presentado recursos de habeas corpus en cortes federales para pedir su liberación, con un promedio de doscientos nuevos casos al día, la mitad de ellos en California y Texas, según datos recopilados por el medio ProPublica.

Fallos contradictorios

No obstante, la decisión de la corte de Nueva York sólo aplica a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, que están bajo la jurisdicción del tribunal.

Otras cortes de apelaciones en otras partes del país, entre ellas el quinto circuito (Texas, Louisiana, Mississippi), y el octavo circuito (Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur) han fallado, en casos separados, a favor de la política de detención mandatario republicano.

Menos “green cards”, más detenciones

Coincidiendo con el fallo judicial, el investigador del Instituto Cato, David J. Bier, informó que la aprobación de nuevas tarjetas de residencia legal en EU, conocidas como ‘green cards’, se ha reducido casi a la mitad desde el comienzo del segundo mandato de Trump, mientras los arrestos migratorios se han triplicado.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió el procesamiento de muchas solicitudes de ‘green cards’, lo que permite al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestar a inmigrantes legales, incluyendo refugiados, personas con protección condicional y personas casadas con ciudadanos de EU”, escribió Bier.

El Gobierno estadounidense aprobó 34,000 tarjetas de residente en enero pasado frente a las 65,000 del mismo mes de 2025, cuando Trump volvió a la Casa Blanca. En contraste, el ICE detuvo a más de 38,000 migrantes durante el primer mes de 2026 frente a los 12,348 de enero del año pasado.