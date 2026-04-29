Mexicano se hace pasar por agente fronterizo de EU y termina detenido: ¿Cómo engañó al sistema?

Mexicano se hace pasar por agente fronterizo El caso provocó la interrupción de operativos migratorios y ahora enfrenta cargos federales por suplantación y posesión ilegal de armas.

Un mexicano residente en Estados Unidos se declaró culpable de hacerse pasar por agente de la Patrulla Fronteriza de EU y de interferir en operativos migratorios en el sur de California.

Se trata de Jaime Ernesto Álvarez González, quien admitió haber seguido a oficiales reales durante una operación en San Diego el pasado 8 de enero.

¿Cómo operaba para hacerse pasar por agente fronterizo de EU?

De acuerdo con la fiscalía del Distrito Sur de California, el acusado utilizaba una camioneta Ford F-150 negra equipada con elementos que simulaban pertenecer a autoridades federales.

El vehículo tenía un portaplacas con la leyenda “federal truck” (con la palabra “federal” mal escrita), una calcomanía de la Patrulla Fronteriza en el parabrisas, antenas de radio que no funcionaban y hasta unas esposas colgando del espejo retrovisor.

Además, portaba una placa falsa del FBI, lo que reforzaba la apariencia de ser un agente encubierto.

¿Qué ocurrió durante el operativo en San Diego?

El incidente se registró en un vecindario de San Diego, cuando Álvarez González siguió a un agente real mientras este realizaba labores de control migratorio.

Según las autoridades, el oficial decidió abortar la misión al pensar que estaba siendo seguido por otros agentes, lo que alteró el operativo.

Cuando fue confrontado, el acusado reaccionó con insultos y exigió que los agentes abandonaran la comunidad de Linda Vista. La situación escaló cuando otros tres vehículos se sumaron al seguimiento y comenzaron a hostigar a los oficiales, incluso en carretera.

Video prueba que encontraron las autoridades

La investigación reveló que el acusado había grabado un video en el que afirmaba estar buscando agentes federales involucrados en operativos migratorios y mencionaba haber llevado a sus “refuerzos”.

Este material, junto con los objetos encontrados en su vehículo y la placa falsa, formaron parte de las pruebas en su contra.

¿De qué delitos se declaró culpable?

Álvarez González se declaró culpable de un cargo por suplantación de un agente federal y de tres cargos por posesión ilegal de armas de fuego.

Además, las autoridades señalaron que permanecía en Estados Unidos tras el vencimiento de su visa de turista, con la que había ingresado décadas atrás.

El caso sigue en proceso mientras se define la sentencia, en un contexto donde las autoridades han advertido sobre los riesgos de este tipo de conductas, que pueden poner en peligro operativos oficiales y a las comunidades involucradas.