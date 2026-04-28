La Casa Blanca publica foto de los “dos reyes”: Trump y Carlos III

Visita real La foto colgada de Trump y Carlos III este martes en la Casa Blanca, bajo el título "DOS REYES"

La Casa Blanca compartió este martes una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al monarca británico, Carlos III, durante su visita de Estado a Washington, acompañada de la leyenda “dos reyes”, lo que generó críticas en redes sociales por una muestra más del comportamiento megalómano y narcisista del magnate republicano.

En la imagen aparecen Trump y Carlos III en uno de los jardines de la Casa Blanca durante la ceremonia militar con la que dio la bienvenida al monarca, en la primera visita de Estado desde su regreso al ejecutivo en 2025.

“Dos reyes”, tituló la Casa Blanca la imagen publicada en su cuenta oficial de X, donde aparecen ambos líderes sonriendo y saludando.

Trump, que se ha presentado a sí mismo como rey o papa en imágenes generadas con inteligencia artificial, ha sido criticado por el movimiento conocido como ‘No Kings’, que vuelve a utilizar los gritos que llevaron a la independencia del país en 1776 de la monarquía británica y el nacimiento de esta longeva república.

Tras las mayores manifestaciones que se recuerden en Estados Unidos contra un presidente, las protagonizadas el 28 de marzo en las grandes ciudades del país, de Europa y América Latina, con una participación histórica de entre 8 y 9 millones de estadounidenses, Trump respondió con un video hecho con Inteligencia Artificial en el que se leve pilotando una nave y lanzando excrementos a los manifestantes.

“Siempre he querido vivir en Buckingham”

Poco antes de recibir al monarca británico y a la reina Camila en su histórica visita, Trump reaccionó en su red Truth Social a un artículo del Daily Mail que reveló cómo él y el rey Carlos III descienden de un mismo noble escocés, bisnieto del rey Jacobo II de Escocia, por lo que serían primos en decimoquinto grado.

“¡Vaya, qué bien! ¡¡¡Siempre he querido vivir en el Palacio de Buckingham!!! ¡¡¡Hablaré con el Rey y la Reina sobre esto dentro de unos minutos!!!”, afirmó.

Trump, que no ha ocultado su fascinación por la realeza y ha alabado la buena relación que mantiene con Carlos III, tiene ascendencia escocesa por su madre, Mary Anne MacLeod. El magnate tiene varios campos de golf en Escocia, a donde viajó el verano pasado en una visita privada para inaugurar un nuevo complejo, en medio de fuertes protestas de los británicos.