Niños en Medio Oriente: las infancias marcadas por la constante guerra y muerte

Gaza en ruinas (MOHAMMED SABER/EFE)

Medio Oriente siempre se ha caracterizado por ser un lugar violento y con guerras constantes que evitan un crecimiento pleno y pacífico para los infantes.

Tal es el caso del conflicto entre Israel y Hamás, que inició el 7 de octubre de 2023, donde Hamás lanzó miles de cohetes contra Israel, desde varios puntos de Gaza, matando así, a aproximadamente 1,200 personas.

34 niños israelíes muertos en el ataque de Hamás

Secuestro familiar (Especial)

Entre los israelíes que murieron en el peor ataque terrorista de la historia del Estado judío están 34 niños, siendo el caso más extremo el de un bebé que murió 14 horas después de nacer, tras una cesárea de emergencia a su madre herida.

Otro caso que sobrecogió a la sociedad israelí fue el de los dos bebés Ariel (4 años) y Kfir (9 meses) fueron secuestrados junto a su madre Shiri y su padre Yarden en el kibutz Nir Oz; posteriormente se confirmó que los niños y su madre fueron asesinados en Gaza mientras estaban retenidos por Hamás.

En represalia, la milicia israelí lanzó un bombardeo masivo que terminó con la destrucción de la Franja de Gaza, donde infantes palestinos perdieron la vida y los sobrevivientes se enfrentaron a una fuerte hambruna y miedo constante a morir.

Guerra y muerte a la orden del día

Hambruna en Gaza

Según el último reporte de la Unicef publicado en octubre de 2025, al menos 64 mil niños y bebes han sido asesinados o mutilados en el enclave palestino (entre ellos un millar de bebés), esto sin contrar los muertos tras el cese de hostilidades pautado ese mismo mes.

Asimismo, la propagación de la hambruna en Gaza se encontró en su punto más crítico en agosto de 2025, donde más de medio millón de personas enfrentaron una situación alarmante de inseguridad alimentaria, catalogada como fase 5 de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF). En esta crisis, muchos infantes sufrieron o perdieron la vida por desnutrición aguda grave o inanición extrema.

Entre todo este genocidio perpetrado por Israel, hubo un caso que fue reconocido por su valentía y activismo, mismo que mostró el lado caritativo y amable de los niños que vivían en este entorno hostil.

Yaqeen Hammad, la niña influencer de Gaza

Yaqeen Hammad

Yaqeen Hammad, una niña de 11 años activista e integrante de una asociación altruista, compartía su día a día en la Franja de Gaza en redes sociales, donde retrataba su activismo en un entorno hostil en el enclave, pero con optimismo y esperanza de que un dia la guerra llegara a su fin.

Ella y su hermano mayor, Mohamed Hammad, compartían videos donde entregaban comida, juguetes y ropa a familias desplazadas, además, la pequeña participaba en el colectivo Ouena, organización sin fines de lucro con sede en Gaza que brinda ayuda humanitaria.

Sin embargo, su activismo y alegría fueron apagados el 23 de mayo de 2025 ya que murió en un bombardeo israelí en el barrio de Al Baraka de Deir al Balah.

Tras su muerte repentina, usuarios en redes sociales la recordaron por su frase “en Gaza nada es imposible” con la que la pequeña activista buscaba transmitir esperanza a sus seguidores y a los pobladores del enclave palestino.

“Puede que su cuerpo ya no esté, pero su impacto sigue siendo un faro de humanidad”, indicó Mahmoud Bassam, un fotoperiodista en Gaza, reportó el noticiero catarí Al Jazeera.

Más de 100 niños muertos y otros 8 mil desaparecidos tras el alto al fuego

Bombardeo en Gaza (@eldestapeweb/x)

Según datos compartidos por la Unicef, después del alto al fuego implementado en octubre, más de cien niños han perdido la vida por ataques de Israel.

En enero, la organización certificó la muerte de al menos 60 niños y 40 niñas por ataques con drones, incluidos drones suicidas y cuadricópteros, así como por disparos de tanques y otros armamentos.

El portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, James Elder, destacó que esta cifra sólo incluye los casos en los que se pudo confirmar la información, por lo que el número real de fallecidos podría ser mayor.

“El alto el fuego que detiene las bombas es un avance, pero uno que sigue enterrando niños no es suficiente”, precisó Elder desde Gaza.

Asimismo, datos del Centro Palestino para Personas Desaparecidas Forzosamente, alertó que al menos 8 mil niños continúan desaparecidos.

La organización indicó que la conmemoración del Día del Niño Palestino ocurre este año en un contexto marcado por una crisis humanitaria “sin precedentes”, que afecta gravemente a la población infantil de la Franja.

Igualmente, manifestó que alrededor de 200 menores han desaparecido sin dejar rastro en distintas zonas de Gaza, lo que da a entender casos de desaparición forzada o situaciones en las que podrían haber sido blanco directo de las fuerzas israelíes.

Investigaciones realizadas por el Centro Palestino registraron casos de secuestros seguidos de desapariciones, sin información oficial sobre su paradero o condiciones de detención.

El informe da a conocer que numerosos infantes desaparecieron mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria o buscar alimentos en áreas de alto riesgo. Otros caso se dieron cuando recolectaban leña o regresaban a viviendas destruidas por los bombardeos.

Vuelta a clases

Ahora, tras el cese de hostilidades, se espera que los niños vuelvan a sus vidas normales, incluso asistiendo a la escuela. La Unicef inició el programa “Vuelta al Colegio” para proporcionar apoyo académico a miles de niños palestinos que estancaron su progreso educativo debido a la guerra.

“El 60% de los niños en edad escolar actualmente no tienen acceso a la educación presencial. Y más del 90% de las escuelas han sido dañadas o destruidas”, puntualizó en enero el portavoz de UNICEF, James Elder, en una rueda de prensa en Ginebra.

“Los niños en Gaza sufrieron un ataque sin precedentes al sistema educativo, así como restricciones en el acceso a algunos materiales de ayuda, incluidos libros de texto y lápices, lo que obligó a los profesores a conformarse con recursos limitados, mientras que los niños intentaban estudiar por la noche en tiendas de campaña sin luz”, añadió Elder.

Al haber puesto en marcha el alto al fuego en la Franja de GAZA, el organismo intensificó sus esfuerzos educativos para proporcionar apoyo académico a la mitad de todos los niños en edad escolar, alrededor de unos 336 mil infantes.

El portavoz agregó que la educación se llevará a cabo principalmente en tiendas de campaña.

Irán y el uso de infantes en tareas de seguridad

Escuela de Minab, Irán (EFE)

En Irán, y tras el estallido de la guerra contra Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, los menores han sufrido las consecuencias directas del conflicto, tal es el caso del bombardeo directo contra una escuela primaria de niñas Shajareh Tayebeh en Minab, donde perdieron la vida 168 niñas.

Este ataque, según el New York Times, fue perpetrado por EU debido a un error de selección de objetivo por parte del ejército estadounidense, que atacó una base iraní adyacente a la escuela.

Además, la Guardia Revolucionaria Iraní comenzó a reclutar a “voluntarios” de 12 años en adelante, para encargarse de patrullar y cubrir puestos de control de la milicia voluntaria Basij.

Un caso denunciado por organizaciones de derechos humanos con sede en el extranjero, fue el del niño Alireza Jafari, un estudiante de quinto grado que fue asesinado el 11 de marzo junto a su madre en un puesto de control en Teherán tras el ataque de un dron israelí.

La madre de Alireza, Sadaf Monfared (quien también ayudaba a los patrullajes), expresó al periódico de su municipio, que ambos habían estado ayudando a las patrullas y puestos de control de la milicia voluntaria.

Agregó que su esposo le había dicho que no había suficiente personal en el puesto de control, que solo había cuatro personas presentes. Por esto, se llevó a su hijo con él argumentando que el niño debía “estar preparado para los días que vienen”.

A su declaración, su primogénito argumentó: “Mamá, o ganamos esta guerra o nos convertimos en mártires. Si Dios quiere, ganaremos, pero me gustaría ser mártir”.

Según información de BBC, el programa conocidos como Defensores de la Patria para Irán, asignaba a los niños diversas tareas, incluidas patrullas y despliegues en puestos de control.

El reclutamiento lo hacían en mezquitas vinculadas a la milicia Basij en Teherán y en plazas de la ciudad donde se celebraron manifestaciones a favor del régimen.

Las infancias en Medio Oriente son difíciles, al estar rodeados de un entorno hostil donde en cualquier momento puede estallar algún conflicto, los niños enfrentan un crecimiento marcado por momentos violentos que incluso termine por arrebatarles su vida.