Hamás entregará otro cuerpo de rehén encontrado hoy en Gaza

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, anunció este martes tras haber encontrado durante la mañana un nuevo cuerpo de una supuesto rehén en la ciudad de Gaza, que lo entregarán a las 20:00 hora local a Israel como parte del acuerdo del alto al fuego.

Según el grupo islamista, el cuerpo fue encontrado en excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya en la ciudad de Gaza, punto que forma parte de la conocida “línea amarilla”, zona donde se han replegado las tropas israelíes en esta primera fase de la tregua.

Asimismo, la nota indica que el cuerpo pertenece a un soldado israelí del que no dieron más detalles.

Una vez dentro del territorio israelí, el Centro Nacional Forense de Israel realizará una autopsia para comprobar si pertenece a alguno de los ocho cuerpos que permanencen todavía en Gaza.

Según información de varios medios locales, aún quedan ochos cuerpos (todos de hombres) que permanecen en la ciudad palestina debido a las toneladas de escombros y por no tener siempre acceso a maquinaria pesada.