Los videos más impactantes del accidente aéreo en Louisville, Kentucky

Accidente aéreo en Louisville, Kentucky





Testigos captaron el momento del impacto y el incendio en Louisville

Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos tras el accidente aéreo ocurrido este martes 4 de noviembre en Louisville, Kentucky, donde un avión de carga de UPS Airlines se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali.

En los primeros clips que circularon en X (antes Twitter) y TikTok, se observa cómo la aeronave —un modelo McDonnell Douglas MD-11— pierde altura repentinamente y se precipita hacia una zona industrial, generando una explosión de gran magnitud que fue visible a varios kilómetros de distancia.

Una gran columna de fuego y caos en la zona

Los videos muestran una enorme columna de humo negro elevándose sobre la ciudad, mientras se escuchan las sirenas de ambulancias y unidades de bomberos que se dirigían al lugar del impacto. Varios usuarios grabaron desde autopistas cercanas o desde el interior de vehículos, sorprendidos por la fuerza de la explosión.

De acuerdo con las autoridades locales, el avión se estrelló al sur del aeropuerto, cerca de la intersección de Fern Valley Road y Grade Lane, un área donde operan bodegas y talleres. La policía de Louisville confirmó que hubo heridos, aunque aún no se ha revelado el número exacto ni la identidad de los tripulantes.

Plane crash on takeoff in Louisville Kentucky pic.twitter.com/u7vSIClki8 — Powerful Mason Kelly™️ (@BEASTfromEAST73) November 4, 2025

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras que UPS informó que está colaborando con las autoridades y expresó su “profunda tristeza por el incidente”.

El suceso ha generado gran conmoción en Estados Unidos, no solo por la magnitud del siniestro, sino también por los impactantes videos que documentan en tiempo real uno de los accidentes aéreos más fuertes registrados en los últimos años en Kentucky.