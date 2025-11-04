Se estrella otro avión en EU; ahora muy cerca del aeropuerto en Louisville, Kentucky

Un avión de carga perteneciente a UPS Airlines se estrelló la tarde de este martes 4 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky, provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y el cierre temporal del aeropuerto.

De acuerdo con medios locales y autoridades aeronáuticas, la aeronave —identificada como el vuelo 2976, un McDonnell Douglas MD-11 con destino a Honolulu— se desplomó minutos después del despegue, alrededor de las 5:15 de la tarde (hora local), impactando en una zona industrial próxima a las pistas del aeropuerto.

Testigos reportaron una gran columna de humo y fuego visible desde varios kilómetros a la redonda, mientras que los equipos de bomberos y rescate llegaron de inmediato para sofocar las llamas. Hasta el momento, se han reportado personas heridas, aunque las autoridades no han confirmado el número ni la gravedad de las lesiones.

Cierre del aeropuerto y orden de refugio en la zona

Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Policía Metropolitana de Louisville emitieron una orden de “shelter-in-place” (refugio en el lugar) para residentes y trabajadores en un radio de cinco millas, debido al riesgo de explosiones por combustible derramado.

El aeropuerto fue cerrado temporalmente, suspendiendo todas las operaciones aéreas y desviando vuelos a terminales cercanas, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de control y búsqueda en el sitio del siniestro.

Investigación en curso

Las autoridades estadounidenses informaron que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Por ahora, se desconocen las razones exactas del siniestro, aunque se confirmó que el avión acababa de despegar del centro logístico de UPS, conocido como “Worldport”, uno de los más importantes del país.

UPS emitió un breve comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por el incidente y aseguró estar colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

El accidente ha generado conmoción en Kentucky, donde UPS mantiene una fuerte presencia económica y laboral. Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas se confirme el número de víctimas y el estado de los tripulantes.