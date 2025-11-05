Melissa provoca pérdidas estimadas en hasta 7 mil millones de dólares en Jamaica

Destrucción de Melissa en Jamaica (@BrunoRguezP/x)

El paso del huracán Melissa por Jamaica dejo perdidas millonarias que ascienden de entre 6 y 7 mil millones de dólares, según la estimación preliminar dada a conocer este miércoles por el primer ministro, Andrew Holness.

“Melissa golpeó el corazón de la zona productiva de Jamaica, desde Saint Elizabeth, principal centro agrícola de la isla, hasta el corredor turístico de Westmoreland, Saint James, Trelawny y Saint Ann”, expresó Holness ante el Parlamento.

La estimación preliminar se basa en los daños físicos a viviendas, edificios comerciales, carreteras e infraestructura de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones, entre otros, lo cual equivale aproximadamente entre un 29 y 32% del PIB del año fiscal anterioro de la isla.

“Es un duro golpe para nuestra economía, y quiero que el país entienda que nunca antes habíamos sufrido un desastre de esta magnitud y con este impacto económico”, expresó el primer ministro.

Asimismo, destacó que debido al fenómeno que impactó al país el pasado 28 de ocutbre “miles de familias ahora se enfrentan a la pérdida de sus hogares, cosechas, bienes y pequeños negocios”.

“Esta no es solo una crisis humanitaria, sino también un duro golpe para los medios de subsistencia, los ingresos y las economías locales”, mencionó.

El primer ministro precisó que “una desaceleración temporal de la actividad económica”. Las estimaciones preliminares sugieren que la producción económica a corto plazo podría disminuir entre un ocho y un 13%.

Además, cito la producción agrícola, que disminuirá a corto plazo a medida que los agricultores vuelven a las labores de siembra y se recuperan las operaciones ganaderas y el sector turístico.

Sobre este último sector, Holness indicó que “si bien es resiliente y está trabajando rápidamente para reabrir, requerirá apoyo específico para restablecer su capacidad y confianza”.

Igualmente, reconoció que las pequeñas y medianas empresas han sufrido pérdidas significativas y necesitarán liquidez y apoyo para la recuperación con el objetivo de reponer inventarios, reparar instalaciones y reiniciar la operación.

Finalmente, dijo que se están restableciendo las cadenas de sumistro de alimentos, materiales de construcción y bienes de consumo, pero según él “algunas interrupciones en el mercado en las próximas semanas”.

Melissa ocasionó la muerte de al menos 32 personas, aunque se piensa quye la cifra puede ser mayor, además de catastróficos daños, con alrededor de 116,000 estructuras dañadas, principalmente en la mitad occidental de Jamaica.