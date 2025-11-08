EU anuncia el retorno de embajadores a Bolivia tras 17 años

Landau y Pereira anunciando el restablecimiento de embajadores estadounidenses en Bolivia (@abi_bolivia/x)

El subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, anunció este sábado que su país restablecerá relaciones a nivel de embajadores con Bolivia luego de 17 años, esto tras asistir a la investidura del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira.

En una breve intervención con medios, Landau indicó que en las últimas semanas tuvieron “relaciones muy estrechas con el presidente electo en su momento”.

“Y ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser”, agregó.

Asimismo, afirmó que “ha sido muy insólito” y “muy triste” que ambos países no hayan “tenido embajadores” en Washington, la capital estadounidense, ni en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo bolivianos.

“La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación. Sin embajador en la capital del otro país, eso se hace más difícil”, consideró el funcionario y expresó su deseo de que se pueda anunciar a los nuevos embajadores pronto.

También recordó que Paz “ha expresado su interés en sostener una buena relación con Estados Unidos” y que “de forma recíproca” el país norteamericano también quiere “establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia”.

Por su parte, el nuevo presidente boliviano agradeció la asistencia de EU liderada por Landau a su investidura y le pidió “transmitir un mensaje de cordialidad y fraternidad” al presidente Donald Trump y a todas las instancias de su Gobierno.

Además, destacó que la presencia del subsecretario “significa un paso más” en su intención “de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia”.

“Eso significa retomar relaciones con EU, como lo haremos con otras naciones, que bajo el dogmatismo ideológico nos ha aislado a los bolivianos”, precisó.

Igualmente sostuvo que “toda relación” exterior se establecerá “bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano”.

“Hoy nos toca generar ese encuentro en función de ir haciendo los acercamientos para recuperar esas relaciones en todos los ámbitos con el Gobierno americano, con el pueblo americano y el pueblo boliviano”, agregó.

El mandatario boliviano viajó la semana pasada a Estados Unidos para hacer gestiones ante los organismos multilaterales que tienen sede allí con miras a asegurar la provisión de combustibles y que haya dólares en la economía boliviana, además de reunirse con representantes de la Administración de Trump.

Paz ha dicho muchas veces su voluntad de restituir las relaciones con el país norteamericano, que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg.