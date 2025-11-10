Nuevo bombardeo de EU a narcolanchas: mueren 6 en nuevos ataques en el Pacífico

Ataques estadounidenses a embarcaciones en el Pacífico (@SecWar/x)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este lunes que el Ejército hundió otras dos lanchas en aguas del Pacífico oriental, en dos operaciones donde perdieron la vida seis presuntos “narcoterroristas”.

“Ayer, por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, publicó Hegseth en un mensaje en X junto a un video de los ataques.

De acuerdo con el jefe del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las embarcaciones que atacaron estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y “transportaban estupefacientes” mientras “transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”.

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”, informó y agregó que no hubo heridos entre las tropas de EU.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

70 fallecidos y una veintena de ataques de parte de Trump

Con estos nuevos ataques, el país norteamericano suma ya un total de 70 fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas como parte de la campaña contra el tráfico de drogas que la Administración de Trump lleva a cabo desde septiembre en aguas internacionales, primero en el Caribe para después ser ampliada al Pacífico.

“Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas del narcotráfico que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, reiteró Hegseth este lunes.