Colombia cierra sus fronteras para garantizar el desarrollo de las elecciones presidenciales

Colombia cierra fronteras por elecciones presidenciales 2026 Migración Colombia anunció cierre temporal de fronteras terrestres y fluviales para garantizar la seguridad en elecciones presidenciales

El gobierno de Colombia ordenó el cierre de sus fronteras para garantizar que la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de este domingo se realice “sin interferencias externas y con plena transparencia”.

Los pasos fronterizos terrestres y fluviales con los países vecinos deberían cerrarse a partir de las 18:00 horas locales de este sábado y permanecer así hasta las 06:00 horas locales del lunes siguiente; sin embargo, en el caso de los cruces con Venezuela, la medida fue adelantada doce horas.

“Se ha cerrado la frontera con Venezuela desde las 6 am. Las elecciones en el Norte de Santander, La Guajira y Arauca se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia”, informó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X .

La decisión busca prevenir posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo normal de la jornada electoral, tanto en materia de seguridad como ante eventuales desplazamientos de votantes desde países vecinos.

De acuerdo con Migración Colombia, los pasos fronterizos con Venezuela en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira fueron cerrados este sábado por autoridades migratorias y locales.

Este domingo, los ciudadanos elegirán en segunda vuelta al próximo presidente entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el aspirante de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

A estas disposiciones se suma la ley seca, que restringe la venta y consumo de alcohol desde las 18:00 horas de este sábado hasta el mediodía del lunes 22 de junio, con el objetivo de mantener el orden durante la jornada electoral.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026