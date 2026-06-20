Pakistán confirma inicio de negociaciones técnicas entre Irán y EU en Suiza

Inicio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

El Gobierno de Pakistán confirmó este sábado que las conversaciones técnicas para avanzar en un acuerdo marco de paz entre Estados Unidos e Irán comenzarán el domingo en el complejo de Bürgenstock, en Suiza.

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores paquistaní informó que las reuniones se celebrarán el 21 de junio de 2026 en dicho enclave, y contarán con la participación de representantes de Estados Unidos e Irán, así como de los países mediadores, Pakistán y Catar.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, reveló a la cadena Fox que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ya se encuentran en territorio suizo para participar en la primera ronda de negociaciones técnicas. Agregó que ambos “llevan varias horas sobre el terreno” trabajando en distintos aspectos del diálogo.

Vance adelantó que tiene previsto incorporarse en los próximos días a las conversaciones.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, viajó también este sábado a Suiza para exigir el cumplimiento de los compromisos del memorando de entendimiento, que Teherán considera vulnerado por los ataques israelíes en Líbano.

El Gobierno suizo confirmó que mantiene esfuerzos diplomáticos discretos para facilitar la aplicación del acuerdo firmado entre ambas partes el pasado 17 de junio.

Aunque las autoridades suizas no han detallado las delegaciones presentes en Bürgenstock, la televisión nacional Radio Télévision Suisse (RTS) reportó la presencia de equipos técnicos de Estados Unidos e Irán, además de representantes de Catar y Pakistán.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026