Lula abre la COP30 con mensaje velado contra Trump: “Es hora de derrotar a los negacionistas”

Brasil Indígenas de la Amazonía llegan a la Cumbre de los Pueblos en en el marco de la COP30 este lunes, en Belém (Fraga Alves/EFE)

Llegó la hora de la verdad de la verdad de la 30 Conferencia de las Partes de la lucha de la ONU contra el Cambio Climático (COP30). Publicadas las fotos de los líderes políticos mundiales que acudieron a la precumbre de Belém (Brasil), este lunes arranca una semana de negociaciones lideradas por expertos de la mayoría de países, aunque el país que más contamina del mundo, Estados Unidos, no envió a un solo representante, por órdenes del presidente negacionista Donald Trump.

El anfitrión de la COP30 no quiso pasar por alto está ausencia y dedicó al convidado de piedra su discurso inaugural, con un llamado a derrotar a los negacionistas que desdeñan el calentamiento global.

“En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas”, dijo Lula en un enérgico discurso en la primera sesión plenaria.

El dirigente progresista realizó además una defensa enfática del Acuerdo de París, del que se cumplen diez años y del que se salió por segunda vez Estados Unidos, las dos veces que el magnate republicano ha estado en el poder.

Destacó que el mundo camina en la “dirección correcta”, con el compromiso mayoritario para descarbonizar el planeta, pero “a la velocidad equivocada”, con plazos demasiado lejanos.

“Al ritmo actual, todavía vamos rumbo a un aumento superior a un grado y medio centígrado de la temperatura global. Romper esa barrera es un riesgo que no podemos correr”, advirtió.

Actuar en tres frentes

En este contexto, Lula, que la semana pasada admitió que la economía del gigante sudamericano todavía no puede renunciar totalmente a los combustibles fósiles, como el petróleo, llamó a la comunidad internacional a actuar en tres frentes.

El primero, cumplir con lo ya pactado anteriormente y presentar metas climáticas “ambiciosas”, además de garantizar el financiamiento para los países más vulnerables y con menos recursos.

Segundo, instar a los líderes mundiales a acelerar la acción climática mediante un plan para “superar la dependencia de los combustibles fósiles”.

En este punto, Lula lanzó una propuesta novedosa: defendió impulsar una “nueva gobernanza global”, “más robusta”, que podría materializarse a través de un “consejo del clima vinculado a la ONU” con capacidad para fiscalizar y sancionar.

Y tercero y último, convocar a la comunidad internacional a “colocar a las personas en el centro de la agenda climática”.

“El calentamiento global puede empujar a millones de personas hacia el hambre y la pobreza, haciendo retroceder décadas de avances. El impacto desproporcionado del cambio climático sobre mujeres, afrodescendientes, migrantes y grupos vulnerables debe ser tenido en cuenta en las políticas de adaptación”, alertó.

Antes del inicio de la conferencia de expertos, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, se celebró la cumbre de líderes de la COP30, marcada por las ausencias de los dos países más contaminantes: Trump y el presidente de China, Xi Jinping.