Embajada de Venezuela habilita centro de acopio en CDMX: ¿Dónde y cómo donar a las víctimas del terremoto?

Centro de acopio en la Embajada de Venezuela México mantiene la coordinación de apoyo a Venezuela tras los fuertes terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026.

Durante la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, se registró un terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela, cuyo alcance de desastre provocó la caída de distintos edificios al oeste de la comunidad de Morón, en el estado de Carabobo; las cifras de muerte han rebasado las 150 personas y se reportan alrededor de 900 heridos y heridas en la región tras réplicas del siniestro.

En respuesta a la tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) establecer contacto con las autoridades venezolanas para coordinar el envío de apoyo, en el que incluyó la asistencia de militares, perros rescatistas, material médico y dron especializado.

Por otra parte, la Embajada de Venezuela también se ha movilizado en la instalación de centros de acopio en CDMX para que los ciudadanos y ciudadanas puedan acercarse a donar alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de higiene y otros insumos necesarios.

¿Dónde están los centros de acopio en CDMX para donar a las víctimas del terremoto en Venezuela?

A través de redes sociales, Alexandra Rojo —alcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México— informó a la población capitalina la apertura de un centro de acopio en la Embajada de Venezuela, la cual está ubicada en la calle Schiller No. 326 de la colonia Chapultepec Morales (Polanco), dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

⚠️TODOS LOS OJOS EN VENEZUELA.🇻🇪



Se apertura un CENTRO DE ACOPIO en la Embajada de Venezuela. Pueden acercarse a donar desde medicamentos, insumos médicos, artículos de emergencia, aseo personal y alimentos no perecederos.



📍 Schiller No. 326, Chapultepec, Polanco, CDMX. pic.twitter.com/L3WuzRWX3t — Alexandra Rojo (@alexandrarojo_) June 26, 2026

Irma Nava, vocera de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, informó para el medio N+ que trabajaron en conjunto con la Embajada de Venezuela para emprender la instalación del centro de acopio, cuyo objetivo es la recolección de donaciones para las víctimas del terremoto ocurrido en terreno venezolano el miércoles 24 de junio.

“Tengan la certeza de que va a llegar su ayuda”, afirmó la vocera de la organización, advirtiendo a la población mexicana de no caer en posibles fraudes en redes sociales de colectivos que piden donaciones económicas como apoyo a venezolanos afectados y afectadas.

¿Qué puedes donar en los centros de acopio para las víctimas del terremoto en Venezuela?

En caso de que desees apoyar, puedes donar lo siguiente:

Medicamentos: analgésicos, antiinflamatorios, etc.

analgésicos, antiinflamatorios, etc. Insumos médicos: gasas, jeringas, vendas, guantes, etc.

gasas, jeringas, vendas, guantes, etc. Alimentos no perecederos: en lata, atún, frijoles, aceite, etc.

en lata, atún, frijoles, aceite, etc. Objetos de emergencia: linternas de mano, cobijas, pilas, lámparas solares.

linternas de mano, cobijas, pilas, lámparas solares. Aseo personal: jabón, papel higiénico, pasta de dientes, toallas sanitarias o tampones, pañales desechables.

Nava compartió con el medio que este viernes arrancó la recaudación de víveres e insumos donados, aclarando que éstos serán enviados a través de un medio oficial que darán a conocer en la página oficial en Facebook de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, destacando que han registrado cada donación —qué se deja, cuánta cantidad— para mantener la transperencia del proceso altruista.

La Cruz Roja Mexicana se une al apoyo a Venezuela: ¿dónde y cómo puedes apoyar económicamente?

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana se ha sumado al apoyo nacional a Venezuela con una colecta monetaria destinada a las víctimas del terremoto y pone a disposición del país caribeño su Fuerza de Tarea USAR (Urban Search and Rescue) en espera de la solicitud internacional para desplegar en caso de ser requeridos.

Ante la emergencia por los sismos en #Venezuela, Cruz Roja Mexicana se suma al llamado de solidaridad para apoyar a las familias afectadas.



Cada donativo representa esperanza para quienes más lo necesitan.⛑️#CruzRojaMexicana #VenezuelaNosNecesita #AyudaHumanitaria #Solidarid pic.twitter.com/OQ5GqTNPPR — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 26, 2026

Mientras tanto, la institución invitó a la sociedad mexicana a sumarse a la causa mediante donativos económicos que “permitan fortalecer la ayuda humanitaria y la atención” a la población afectada por el desastre natural en Venezuela.

El donativo debe ser realizado mediante transferencia bancaria siguiendo los datos a continuación: