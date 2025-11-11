¿Qué es el “Veterans Day” y por qué se celebra este martes 11 de noviembre en EU?

Veterans Day Se trata de uno de los feriados en Estados Unidos más importantes para celebrar a miembros de sus fuerzas armadas.

Cada año en los Estados Unidos, el 11 de noviembre cobra un significado especial: se conmemora el Veterans Day, una jornada dedicada a honrar a quienes han servido en las fuerzas armadas del país. Pero ¿Qué es exactamente este día y por qué se celebra precisamente el 11 de noviembre? Te explicamos su origen, su evolución y su significado actual.

¿De dónde surge el Veterans Day?

El Veterans Day tiene sus raíces en el fin de la Primera Guerra Mundial. En la mañana del 11 de noviembre de 1918, “a la undécima hora del undécimo día del undécimo mes”, entró en vigor el armisticio que puso fin oficialmente a los combates en el frente occidental entre las Potencias Aliadas y Alemania.

Al año siguiente, en noviembre de 1919, el entonces presidente Woodrow Wilson proclamó el primer “Armistice Day” en Estados Unidos, para conmemorar ese momento histórico.

Posteriormente, el Congreso de Estados Unidos adoptó una resolución en junio de 1926 para que el 11 de noviembre se observara anualmente con ceremonias apropiadas. En 1938, mediante una ley federal, el 11 de noviembre se estableció como feriado legal bajo el nombre de “Armistice Day”.

Con los años, el sentido del día se amplió. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, diversas organizaciones de veteranos solicitaron que el día no se limite únicamente al fin de la Primera Guerra Mundial, sino que honre a todos los veteranos estadounidenses, de todas las guerras y servicios.

En 1954, el Congreso aprobó una enmienda que cambió el nombre de “Armistice Day” a “Veterans Day”, haciendo oficial que el 11 de noviembre serviría para honrar a todos los veteranos estadounidenses.

La fecha del 11 de noviembre tiene un valor simbólico especial: recuerda el momento exacto (la undécima hora del undécimo día del undécimo mes) en que se detuvo el combate de la Primera Guerra Mundial.

¿Qué se celebra y por qué es importante para Estados Unidos?

El Veterans Day es una jornada para dar reconocimiento y agradecimiento a los miembros activos, retirados y veteranos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, rescatar su sacrificio, dedicación y servicio al país.

A diferencia de otros feriados militares como el Memorial Day (que honra a quienes murieron en servicio), el Veterans Day pone mayor énfasis en todos los que han servido, vivos y fallecidos.

Las celebraciones incluyen actos solemnes, desfiles, servicios de colocación de coronas en memoriales como el Arlington National Cemetery y encuentros locales en comunidades y escuelas que refuerzan la gratitud por los veteranos